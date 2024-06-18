В каких российских вузах дороже всего учиться

На стоимость образования влияют в том числе такие объективные факторы, как инфляция, спрос на те или иные направления в обучении, популярные профессии, а также привлекательность выпускников вузов для будущих работодателей — это один из ключевых индикаторов качественного образования, заключила Бастрыкина.