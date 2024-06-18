В каких российских вузах дороже всего учиться

Однако лидером по размеру увеличения стоимости образования в этом году стал МФТИ — плата за обучение на некоторых факультетах здесь увеличилась сразу на 20%.
Например, стоимость на факультете «Информатика и вычислительная техника» выросла с 432 000 до 519 000 ₽
«Такой скачок связан с общим ростом спроса на техническое образование и IT-специалистов. МФТИ уже много лет лидирует в этом направлении, поэтому количество желающих учиться там с каждым годом становится все больше. Этот интерес абитуриентов напрямую влияет на стоимость», — объясняет Анастасия Бастрыкина.
В других популярных вузах тоже произошло заметное увеличение стоимости обучения. По словам эксперта, цены в МГИМО на некоторых отделениях выросли на 13%.
Например, на факультете «Международные отношения» стоимость еще в прошлом году составляла 655 000 ₽, а в 2024 году — 740 000 ₽ в год.
На стоимость образования влияют в том числе такие объективные факторы, как инфляция, спрос на те или иные направления в обучении, популярные профессии, а также привлекательность выпускников вузов для будущих работодателей — это один из ключевых индикаторов качественного образования, заключила Бастрыкина.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева