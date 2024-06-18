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В каких российских вузах дороже всего учиться

Во многих ведущих российских вузах повысилась стоимость образования на предстоящий учебный год. В первую очередь речь идет о наиболее популярных учебных программах и факультетах, рассказала Финансам Mail.ru руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.

Источник: Reuters

Среди наиболее дорогих вузов — МГИМО, НИУ «Высшая школа экономики», МГУ им. Ломоносова, Сколтех, Санкт-Петербургский государственный университет. Эти вузы на протяжении многих лет входят в рейтинг наиболее высокооплачиваемых учебных заведений страны.

Однако лидером по размеру увеличения стоимости образования в этом году стал МФТИ — плата за обучение на некоторых факультетах здесь увеличилась сразу на 20%.

Например, стоимость на факультете «Информатика и вычислительная техника» выросла с 432 000 до 519 000 ₽

«Такой скачок связан с общим ростом спроса на техническое образование и IT-специалистов. МФТИ уже много лет лидирует в этом направлении, поэтому количество желающих учиться там с каждым годом становится все больше. Этот интерес абитуриентов напрямую влияет на стоимость», — объясняет Анастасия Бастрыкина.

В других популярных вузах тоже произошло заметное увеличение стоимости обучения. По словам эксперта, цены в МГИМО на некоторых отделениях выросли на 13%.

Например, на факультете «Международные отношения» стоимость еще в прошлом году составляла 655 000 ₽, а в 2024 году — 740 000 ₽ в год.

На стоимость образования влияют в том числе такие объективные факторы, как инфляция, спрос на те или иные направления в обучении, популярные профессии, а также привлекательность выпускников вузов для будущих работодателей — это один из ключевых индикаторов качественного образования, заключила Бастрыкина.


«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева