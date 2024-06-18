Уоррен Баффет увеличил долю в Occidental Petroleum до 29%

Финансовый холдинг Уоррена Баффета Berkshire Hathaway продолжил наращивать свою долю в крупнейшей американской нефтяной компании Occidental Petroleum. Согласно документам, направленным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), конгломерат приобрел 2,95 млн акций нефтяной компании на сумму около $173 млн. Об этом сообщил Reuters.
В результате Berkshire Hathaway теперь владеет около 255,3 млн обыкновенных акций Occidental Petroleum, что составляет почти 29% всех акций. Общая стоимость доли Уоррена Баффета в нефтяной компании достигла примерно $15,37 млрд.
Холдинг Баффета начал скупать акции Occidental Petroleum в начале марта 2022 года. На конец второго квартала того же года доля нефтедобытчика в портфеле Berkshire составила 3,11%.
В августе 2022 года Berkshire Hathaway получила одобрение регулирующих органов США на покупку пакета в размере до 50% обыкновенных акций Occidental Petroleum на вторичном рынке.
С 4 по 8 августа 2022 года холдинг заплатил около $391 млн за почти 6,7 млн акций Occidental Petroleum. В результате покупки Berkshire Hathaway стала владельцем 188,4 млн акций нефтяной компании, или 20,2% акций компании, а на конец первого квартала 2024 года у компании была уже доля в 26,47%.
В то же время Баффет заявил, что не планирует покупать нефтяную компанию. Однако аналитики предположили, что покупка Occidental Petroleum могла бы диверсифицировать энергетический портфель Berkshire Hathaway. Этот портфель включает акции коммунальных предприятий, а также бумаги компаний, связанных с производством электроэнергии, в том числе возобновляемой.
Наибольшую долю в портфеле Berkshire Hathaway занимают акции IT-сектора — по итогам первого квартала 2024 года на них пришлось 41,8% активов холдинга, следует из данных сервиса GuruFocus. Следующую позицию занимают финансы (31,2%), потребительские товары первой необходимости (11,9%), энергетика (10,7%), услуги связи (1,9%) и здравоохранение (1,5%).
17 июня стало известно о том, что Berkshire Hathaway продолжил сокращать свою долю в крупнейшем китайском производителе электромобилей BYD. Конгломерат продал 1,3 млн акций BYD на Гонконгской фондовой бирже за $39,8 млн. В результате доля Berkshire Hathaway в акциях автопроизводителя сократилась с 7% до 6,9%. Об этом сообщил CNBC со ссылкой на данные Гонконгской фондовой биржи.