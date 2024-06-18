Уоррен Баффет увеличил долю в Occidental Petroleum до 29%

С 4 по 8 августа 2022 года холдинг заплатил около $391 млн за почти 6,7 млн акций Occidental Petroleum. В результате покупки Berkshire Hathaway стала владельцем 188,4 млн акций нефтяной компании, или 20,2% акций компании, а на конец первого квартала 2024 года у компании была уже доля в 26,47%.