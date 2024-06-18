СК возбудил уголовное дело о манипулировании акциями СПБ Биржи

Бакешин отмечает, что в целом пострадавшие инвесторы могут обратиться в суд и вне зависимости от исхода уголовного дела. Если доказанный ущерб будет меньше 3,75 млн руб., то виновным лицам грозит только административная ответственность. Но даже в этом случае инвесторы смогут взыскать убытки с виновных лиц в рамках гражданского процесса, причем это возможно и в том случае, если окажется, что убытки были причинены не умышленно, а по неосторожности, объясняет эксперт. «Однако если факт и размер убытков не будут установлены в приговоре суда по уголовному делу, то доказать их в обычном гражданско-правовом споре в данном случае будет сложно», — добавляет Бакешин.