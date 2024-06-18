СК возбудил уголовное дело о манипулировании акциями СПБ Биржи

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту манипулирования рынком на торгах акциями СПБ Биржи, сообщил РБК источник, близкий к площадке, и подтвердил собеседник, знакомый с ходом расследования. Сама биржа также подтвердила факт возбуждения уголовного дела. Речь идет о ситуации с подложным заявлением о банкротстве СПБ Биржи, которое в ноябре 2023 года в моменте привело к обвалу цен на акции площадки на 35%.
РБК направил запросы в Следственный комитет и Банк России.
Когда стоимость акций площадки резко изменилась на фоне новостей о подложном заявлении о банкротстве, неустановленные лица могли получить излишний доход за счет колебаний цены, а инвесторы — потерять деньги, описал суть дела собеседник РБК. «Как раз такие случаи и подпадают под ст. 185.3 УК РФ, часть вторая — это особо крупный ущерб», — уточнил он.
В пресс-службе СПБ Биржи подтвердили факт возбуждения уголовного дела. От других комментариев там отказались, сославшись на тайну следствия. Адвокат адвокатского бюро «Бельский и партнеры» Кристина Малекина, представляющая интересы СПБ Биржи, со ссылкой на адвокатскую тайну тоже отказалась комментировать ситуацию.
В чем суть дела
Ст. 185.3 УК РФ предусматривает наказание за умышленное распространение заведомо ложных сведений, совершение операций с финансовыми инструментами или инсайдерскую торговлю, если в результате это приводит к существенному отклонению цены на актив от того уровня, на котором она могла бы быть без совершения противоправных деяний. Это отклонение цены позволяет получить заинтересованным лицам дополнительный доход. Согласно части 2 этой статьи такие деяния, приведшие к ущербу в особо крупном размере, наказываются штрафом от 500 тыс. до 1 млн руб., принудительными работами, запретом на работу на определенных должностях или лишением свободы на срок до семи лет.
«Пострадавшими по делу являются инвесторы — розничные и институциональные, которые продавали акции сами из-за новостей о банкротстве, или те, кому принудительно позиции закрывали брокеры (например, если срабатывал маржин-колл. — РБК). Прежде всего это розничные инвесторы. По предварительной оценке, ущерб составляет более 15 млн руб., но это цифра по состоянию на сейчас. Вероятно, в процессе расследования, обращения потерпевших она может быть скорректирована в большую сторону. У самой площадки возникли репутационные риски, материальный ущерб рассчитывается», — уточнил источник.
Ранее глава СПБ Биржи Евгений Сердюков в интервью РБК сообщал, что площадка разыскивает пострадавших от принудительного закрытия позиций как на самой СПБ Бирже, так и на Мосбирже, где тоже торговались ее акции. «Мы обеспечим пострадавшим в этом деле бесплатную юридическую поддержку», — отмечал он.
В феврале 2024 года Банк России сообщал, что в ходе проверки установил факт манипулирования рынком на организованных торгах обыкновенными акциями ПАО «СПБ Биржа» 27 ноября 2023 года. В ЦБ пришли к выводу, что резкие скачки котировок биржи были непосредственно связаны с информацией о подложном банкротстве площадки. Регулятор отмечал, что передал данные проверки в правоохранительные органы. После заявления ЦБ СПБ Биржа тоже сообщила, что обратилась в правоохранительные органы из-за подложного заявления о ее несостоятельности.
Как может развиваться расследование
Можно сказать, что практика расследования уголовных дел данной категории до настоящего времени не сложилась, отмечает адвокат коллегии Pen & Paper Алена Гришкова. «Уголовная ответственность за манипулирование рынком введена с 2010 года. Однако первый приговор по данной статье вынесен только в 2019 году. С 2019 года в суды Российской Федерации по данной статье поступило менее десяти уголовных дел», — приводит данные эксперт. По ее оценке, расследование уголовного дела может затянуться на несколько месяцев или даже год «из-за необходимости проведения финансово-экономических исследований для определения причиненного ущерба».
С тем, что расследование может занять значительное время, согласна и руководитель уголовной практики адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Анна Миненкова. «Поскольку органу предварительного следствия будет необходимо провести значительное количество следственных действий, экспертных исследований, а также правильно квалифицировать действия и отграничить их, к примеру, от той же ст. 159 УК РФ, то есть мошенничества», — объясняет она.
Говорить о какой-то устойчивой практике расследования таких преступлений, тем более оценивать ее качество затруднительно из-за небольшого количества таких дел, подтверждает руководитель практики разрешения споров и банкротства Maxima Legal Сергей Бакешин. «Практика привлечения к административной ответственности за аналогичные правонарушения значительно шире, но ее тоже нельзя назвать массовой», — добавляет он. Бакешин допускает, что в данном случае расследование может пройти в достаточно короткие сроки, так как ЦБ уже провел проверку, установил наличие признаков преступления, собрал определенные доказательства.
Основная сложность видится в установлении круга всех лиц, причастных к манипулированию ценами, которые могут нести ответственность по этой статье, говорит адвокат, соучредитель юридической компании a.t.Legal Николай Титов. «На основе данного факта не исключено возбуждение дел по другим статьям УК РФ», — полагает эксперт. Источник РБК также говорит, что если следствие в ходе расследования придет к выводу, что есть признаки преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ (подделка документов), то может быть возбуждено еще одно уголовное дело по соответствующей статье, которое или объединят с основным, или будут расследовать отдельно.
Фейковое заявление о банкротстве СПБ Биржи (с его копией ознакомился РБК) якобы было подписано генеральным директором площадки Евгением Сердюковым, и на бумагах стояла печать, чей оттиск напоминал старую версию печати площадки. Сама биржа в ответ на это заявляла, что «подпись и печать [в заявлении] были скомпрометированы».
Что касается потенциального исхода дела, в частности возможных выплат пострадавшим инвесторам, то на данном этапе дать какой-то прогноз сложно, говорит Гришкова. «Если в ходе расследования уголовного дела будет доказано, что в результате умышленных действий виновных лиц причинен ущерб, то потерпевший имеет право в ходе расследования уголовного дела обратиться с исковым заявлением о взыскании с виновного суммы причиненного ущерба. Суд при рассмотрении уголовного дела по существу, если сумма ущерба равна сумме исковых требований, как правило, удовлетворяет иск», — отмечает эксперт.
Бакешин отмечает, что в целом пострадавшие инвесторы могут обратиться в суд и вне зависимости от исхода уголовного дела. Если доказанный ущерб будет меньше 3,75 млн руб., то виновным лицам грозит только административная ответственность. Но даже в этом случае инвесторы смогут взыскать убытки с виновных лиц в рамках гражданского процесса, причем это возможно и в том случае, если окажется, что убытки были причинены не умышленно, а по неосторожности, объясняет эксперт. «Однако если факт и размер убытков не будут установлены в приговоре суда по уголовному делу, то доказать их в обычном гражданско-правовом споре в данном случае будет сложно», — добавляет Бакешин.
Также сложность видится и в определении размера ущерба, представляющего разницу между стоимостью активов, отчужденных в условиях искусственного падения рынка, и их реальной стоимостью, добавляет Титов. По его мнению, это может потребовать проведения сложных расчетов, а возможно — и экспертиз.
Что случилось с СПБ Биржей
В начале ноября 2023 года СПБ Биржа попала под блокирующие санкции США. Это привело к остановке торгов на ней всеми иностранными ценными бумагами и к блокировке тех зарубежных активов, которые уже были в портфелях инвесторов. По оценке ЦБ, сумма заблокированных активов составляет порядка $3 млрд.
Спустя три недели после попадания под санкции Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление о банкротстве СПБ Биржи. Биржа в тот же день заявила, что не собирается банкротиться. Позднее стало известно, что в подложном заявлении фигурировала информация якобы о наличии у биржи проблемных долгов перед Сбербанком и ВТБ на общую сумму 435 млн руб.
Сейчас СПБ Биржа торгует только российскими активами и работает над разблокировкой иностранных ценных бумаг клиентов, отмечал Сердюков в интервью РБК.