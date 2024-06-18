С начала 2024 года на российский рынок вышли девять новых международных брендов

«С начала 2024 года в торговых центрах и на торговых улицах Москвы и регионов появилось девять новых международных брендов. Было открыто 16 магазинов, почти 70% из которых пришлось на столичный рынок», — говорится в сообщении.
По данным компании, также один магазин из 16 новых появился в Санкт-Петербурге и четыре в регионах — в Екатеринбурге, Калининграде, Пскове и Саратове. В Москве и Санкт-Петербурге новые международные бренды заняли более 2,5 тыс. кв. м, из которых 2,3 тыс. кв. м пришлось на столичный рынок.
«Также рынок пополнился новыми марками из Турции, Германии, Италии и Южной Кореи. Семь из девяти новых иностранных брендов специализируется на fashion-продукции, один — товары для дома, один — бытовая техника», — отметили.
По словам руководителя департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерины Ногай, в 2024 году не только новые международные игроки, но и те, что пришли в Россию еще в 2023 году, продолжают увеличивать свое присутствие в Москве и Санкт-Петербурге. «Активнее всего проявляют себя турецкие и итальянские бренды, например турецкая Madame Coco и итальянский OVS увеличили площадь своих магазинов почти в три раза, превысив две тыс. кв. м. При этом OVS вышел на российский рынок только в четвертом квартале 2023 года», — приводит пресс-служба ее комментарий.
До конца 2024 года, по информации компании, к выходу готовятся еще, как минимум, 13 новых иностранных бренда, почти половина из которых (46%) из Китая. Треть составят южнокорейские марки, а также две — из ОАЭ и одна — из Италии. Более половины (61%) брендов, готовящихся к запуску на российском рынке в этом году, специализируется на fashion-товарах, почти четверть (23%) — на технике и электронике. Также к выходу заявлены бренды косметики и товаров для дома.
В этом году расширялись и те международные бренды, которые пришли в Россию ранее. За 5 месяцев они запустили 32 магазина в Москве и Санкт-Петербурге, суммарно нарастив 7,4 тыс. кв. м площади в дополнение к открытым в 2023 году (4,8 тыс. кв. м). Более половины брендов, которые вышли на российский рынок в 2023 и продолжили расширять свое присутствие в 2024 году — fashion-ретейлеры. Кроме того, продолжили расти марки косметики и товаров для дома.