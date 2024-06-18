С начала 2024 года на российский рынок вышли девять новых международных брендов

По словам руководителя департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерины Ногай, в 2024 году не только новые международные игроки, но и те, что пришли в Россию еще в 2023 году, продолжают увеличивать свое присутствие в Москве и Санкт-Петербурге. «Активнее всего проявляют себя турецкие и итальянские бренды, например турецкая Madame Coco и итальянский OVS увеличили площадь своих магазинов почти в три раза, превысив две тыс. кв. м. При этом OVS вышел на российский рынок только в четвертом квартале 2023 года», — приводит пресс-служба ее комментарий.