Розничные продажи в Европе падают: скидки не спасают рынок потребительских товаров

По всей Европе компании активно снижают цены на продовольственные и другие потребительские товары, стараясь привлечь покупателей, страдающих от инфляции. Однако, как сообщают The Financial Times, эти усилия по снижению цен не привели к значительному увеличению продаж.
Интенсивность промоакций, измеряющая долю продвигаемых товаров в общем объеме продаж, выросла на 15% для быстрорастущих потребительских товаров (FMCG) в таких странах, как Великобритания, Германия, Италия, Испания и Нидерланды. Данные, собранные исследовательской фирмой Circana, показывают, что в первом квартале 2023 года этот показатель значительно увеличился по сравнению с предыдущим годом.
Товары повседневного спроса включают в себя широкий ассортимент продуктов: закуски, молочные продукты, мясо и предметы личной гигиены, включая шампуни, подгузники и аспирин. Несмотря на увеличенные промоакции, объемы продаж в перечисленных странах за первые три месяца года сократились на 0,2% что, однако, лучше результата годом ранее, когда снижение составило 1,1%.
Показатель эффективности торговых акций, указывающий на долю товаров, проданных в результате скидок, непрерывно снижается. Потребители, которые ищут выгодные предложения, продолжают ограничивать свои расходы. «Прирост продаж от промоакций становится все меньше и меньше. Это значит, что крупным брендам приходится проводить больше акций или увеличивать уровень скидок», — прокомментировал ситуацию Ананда Рой из Circana.
Производители упакованных продуктов питания и товаров для дома продолжают бороться с высокими производственными затратами, увеличивая цены для покупателей и сталкиваются со сниженнием потребительского спроса. Хотя инфляция в Европе значительно снизилась с пика 2022 года, цены на продукты питания и другие товары все еще на 30% выше, чем в 2021 году.
Ананда Рой предупреждает о рисках чрезмерного снижения цен: «Скидки — это “героин маркетинга”. Снижая цены на товары, которые в любом случае продавались бы, вы просто съедаете свою маржу и прибыль».
Компании, такие как Nestlé, McDonald's и PepsiCo, в своих отчетах о прибылях подчеркивают, что потребители с низким уровнем дохода значительно сократили свои расходы, особенно в США, где до недавнего времени покупательская активность оставалась устойчивой. В условиях текущего кризиса стоимости жизни производители брендированных продуктов теряют долю рынка в пользу более доступных товаров под собственными марками.
Розничные сети также снижают цены на продукты с белой этикеткой, демонстрируя более эффективные стратегии, чем производители брендированных товаров. Текущая ситуация на рынке требует пересмотра маркетинговых и торговых стратегий для стабилизации продаж в условиях продолжающегося экономического давления.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Виктория Воропаева