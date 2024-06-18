Розничные продажи в Европе падают: скидки не спасают рынок потребительских товаров

Производители упакованных продуктов питания и товаров для дома продолжают бороться с высокими производственными затратами, увеличивая цены для покупателей и сталкиваются со сниженнием потребительского спроса. Хотя инфляция в Европе значительно снизилась с пика 2022 года, цены на продукты питания и другие товары все еще на 30% выше, чем в 2021 году.