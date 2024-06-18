Профсоюзы в Италии объявили о первой в истории забастовке на бирже страны

Как передает Financial Times, Euronext в свою очередь отклонила жалобы профсоюзов и призвала их к диалогу. В компании заявили, что за последний год наняли более 100 человек в Италии. В Euronext добавили, что в ее стратегическом плане делается упор на «оптимизацию существующих процессов для реинвестирования в новые области роста и консолидации итальянского присутствия в более сильной панъевропейской группе», цитирует газета площадку.