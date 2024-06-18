Профсоюзы в Италии объявили о первой в истории забастовке на бирже страны

Профсоюзы банковского сектора Италии объявили первую в истории забастовку на национальной фондовой бирже Borsa Italiana. Как пишет Financial Times, ее планируют провести 27 июня в течение двух часов.
В забастовке примут участие подразделения двух крупных конфедераций профсоюзов Италии, а также профсоюз банковских работников Fabi. Они обвинили владельца Миланской фондовой биржи — французскую Euronext — в массовом выводе активов из страны. Профсоюзы заявили, что они обеспокоены перемещением рабочих мест за границу, а также результатами продолжающихся переговоров о заработной плате и рабочим графиком. По словам работников, ночные смены, а также смены в выходные и праздники стали нормой.
Как утверждают профсоюзы, Borsa Italiana теряет свою стратегическую и управленческую автономию. «Мы хотим защитить работников Borsa Italiana, и [политики] не должны извлекать выгоду из наших действий», — цитирует Financial Times генерального секретаря Fabi Ландо Марию Силеони. Газета уточняет, что Силеони имел в виду текущую напряженность между правительствами Франции и Италии. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обвинила французского президента Эмманюэля Макрона в ведении предвыборной агитации в рамках саммита «Большой семерки», который проходил с 13 по 15 июня.
Профсоюзы заявили, что они планируют остановить работу биржи на время забастовки, но отметили, что окончательное решение об этом примет сама компания.
Как передает Financial Times, Euronext в свою очередь отклонила жалобы профсоюзов и призвала их к диалогу. В компании заявили, что за последний год наняли более 100 человек в Италии. В Euronext добавили, что в ее стратегическом плане делается упор на «оптимизацию существующих процессов для реинвестирования в новые области роста и консолидации итальянского присутствия в более сильной панъевропейской группе», цитирует газета площадку.
Торговая площадка Euronext купила Borsa Italiana у LSE Group в 2021 году за €4,4 млрд. Euronext является крупнейшей торговой площадкой по капитализации в Европе.