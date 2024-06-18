Продажи вина в РФ с января по май увеличились почти вдвое быстрее, чем водки

Росалкогольтабакконтроль сообщил о значительном росте продаж алкогольной продукции за первые пять месяцев текущего года. В частности, объем розничной реализации виноградных вин достиг 22,77 млн декалитров, что на 3,3% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Продажи водки увеличились на 1,7%, составив 31,05 млн декалитров.
Примечательно, что объем продаж коньяка зафиксирован на уровне 5,82 млн декалитров, что соответствует росту на 8,8%. Общий объем реализации крепких напитков (свыше 9 градусов) за указанный период составил 48,67 млн декалитров, что на 5,6% больше, чем в прошлом году.
Игристые вина продемонстрировали прирост продаж на 3,3%, достигнув уровня 22,77 млн декалитров, а продажи ликерных вин увеличились на 11,9%, составив 569,8 тыс. декалитров.
Кроме того, продажи слабоалкогольных напитков выросли на 7,6%, достигнув 7,49 млн декалитров.
Всего в розничной сети за пять месяцев реализовано 93,52 млн декалитров алкогольной продукции (исключая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху), что на 5% больше по сравнению с предыдущим годом.
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Виктория Воропаева