Новое приложение Сбера появилось в App Store

«С сегодняшнего дня клиенты Сбера — владельцы телефонов с операционной системой iOS вновь могут скачать в App Store безопасное приложение для доступа к СберБанк Онлайн», — говорится в сообщении.
Обновленное приложение носит название «Умный Онлайн» и уже доступно для загрузки.
Банк также предупредил о том, что намерен планомерно отключать самые старые версии приложений СберБанк Онлайн для iOS и до конца года прекратит поддерживать пять вариаций.
«Просим всех наших клиентов — пользователей iPhone проверить, какая версия приложения у него установлена: это легко можно сделать на экране ввода кода-пароля или в настройках профиля», — резюмирует пресс-служба банка.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Виктория Воропаева