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Новое приложение Сбера появилось в App Store

Банк выпустил для клиентов новое приложение «Сбербанк: Умный Онлайн», сообщила пресс-служба во вторник.

Источник: Reuters

«С сегодняшнего дня клиенты Сбера — владельцы телефонов с операционной системой iOS вновь могут скачать в App Store безопасное приложение для доступа к СберБанк Онлайн», — говорится в сообщении.

Обновленное приложение носит название «Умный Онлайн» и уже доступно для загрузки.

Банк также предупредил о том, что намерен планомерно отключать самые старые версии приложений СберБанк Онлайн для iOS и до конца года прекратит поддерживать пять вариаций.

«Просим всех наших клиентов — пользователей iPhone проверить, какая версия приложения у него установлена: это легко можно сделать на экране ввода кода-пароля или в настройках профиля», — резюмирует пресс-служба банка.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Виктория Воропаева