Негативные фундаментальные факторы в РФ остаются преобладающими

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться вернуть часть утерянных накануне позиций на фоне улучшения настроений за рубежом и, в частности, попыток нефти подняться выше. Оптимизм в РФ в условиях перспективы усиления налоговой нагрузки и ужесточения монетарных условий, однако, остается хрупким. Страны ЕС также намерены к 27 июня согласовать 14-й пакет антироссийских санкций, который может включать в том числе ограничения на транспортировку газа. Во вторник с дивидендным гэпом примерно в 12,5% откроются акции Северстали. Российский рынок не прочь расти, но негативные фундаментальные факторы на данный момент остаются преобладающими.