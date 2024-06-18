Негативные фундаментальные факторы в РФ остаются преобладающими

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть стабильны после скачка наверх накануне, а настроения на мировых фондовых площадках после обновления американскими индексами очередных рекордов преимущественно оптимистичны.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне вернулись к снижению и потеряли около 1% после одобрения в Госдуме законопроектов об усилении налоговой нагрузки на бизнес и граждан со следующего года. Рублевый индикатор вернулся ниже 3200 пунктов, а долларовый РТС отступил от сопротивления 1140 пунктов. Краткосрочные покупатели пока не проявляют уверенности, хотя в целом индексы сохраняют потенциал развития восходящей коррекции в район 3270 пунктов и 1155 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков).
Рубль к юаню на Мосбирже накануне укрепился на 1,6%, завершив торги на 11,95 ₽, недалеко от достигнутого на прошлой неделе максимума с июня 2023 года 11,84 ₽ Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 89,04 ₽ и 95,39 ₽ соответственно.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться вернуть часть утерянных накануне позиций на фоне улучшения настроений за рубежом и, в частности, попыток нефти подняться выше. Оптимизм в РФ в условиях перспективы усиления налоговой нагрузки и ужесточения монетарных условий, однако, остается хрупким. Страны ЕС также намерены к 27 июня согласовать 14-й пакет антироссийских санкций, который может включать в том числе ограничения на транспортировку газа. Во вторник с дивидендным гэпом примерно в 12,5% откроются акции Северстали. Российский рынок не прочь расти, но негативные фундаментальные факторы на данный момент остаются преобладающими.
События дня:
- индекс экономических ожиданий инвесторов по Германии ZEW за июнь (12.00 мск)
- окончательный индекс потребительских цен еврозоны в мае (12.00 мск)
- розничные продажи США в мае (15.30 мск)
- промышленное производство США в мае (16.15 мск)
- производственные заказы США в апреле (17.00 мск)
- выступления представителей ФРС (в течение дня)
- визит Владимира Путина в КНДР
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