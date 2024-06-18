Можно ли избежать испытательного срока?

Сотрудник заинтересован в том, чтобы работать без испытательного срока, чтобы избежать более низкой оплаты — он сразу хочет полноценных финансовых условий. А вот заказчик (работодатель) хочет сначала проверить сотрудника и не готов платить ему сразу больше, чем прописано в условиях испытательного срока.