Можно ли избежать испытательного срока?

Сотрудник заинтересован в том, чтобы работать без испытательного срока, чтобы избежать более низкой оплаты — он сразу хочет полноценных финансовых условий. А вот заказчик (работодатель) хочет сначала проверить сотрудника и не готов платить ему сразу больше, чем прописано в условиях испытательного срока.
Отменить испытательный срок можно только подписанием срочного контракта, указывает эксперт.
Даже если зарплата не уменьшается, по трудовому законодательству испытательный срок все равно есть, и работодатель имеет право в любой момент расторгнуть трудовые отношения с формулировкой: «не прошел испытательный срок».
Хотя такую формулировку придется аргументировать, это все равно проще, чем объяснить увольнение, рассказал Владислав Быханов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева