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Можно ли избежать испытательного срока?

Испытательный срок и его условия прописаны в Трудовом кодексе. Обойтись без пробного периода можно, подписав срочный контракт на проект, рассказал управляющий партнер рекрутинговой компании Cornerstone Владислав Быханов.

Источник: Freepik

Сотрудник заинтересован в том, чтобы работать без испытательного срока, чтобы избежать более низкой оплаты — он сразу хочет полноценных финансовых условий. А вот заказчик (работодатель) хочет сначала проверить сотрудника и не готов платить ему сразу больше, чем прописано в условиях испытательного срока.

Отменить испытательный срок можно только подписанием срочного контракта, указывает эксперт.

Даже если зарплата не уменьшается, по трудовому законодательству испытательный срок все равно есть, и работодатель имеет право в любой момент расторгнуть трудовые отношения с формулировкой: «не прошел испытательный срок».

Хотя такую формулировку придется аргументировать, это все равно проще, чем объяснить увольнение, рассказал Владислав Быханов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Елена Рогачева