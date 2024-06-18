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Мировой экономике предрекли рост на фоне восстановления Китая и Европы

Международное рейтинговое агентство Fitch обновило свой прогноз касательно роста мировой экономики на 2024 год, повысив его до 2,6%.

Источник: Reuters

Ранее ожидалось, что темпы роста составят 2,4%, согласно мартовским оценкам.

По информации последнего отчета Global Economic Outlook (GEO), пересмотр прогноза связан с увеличивающейся уверенностью в улучшении экономической ситуации в Европе, восстановлением экспортного сектора в Китае, а также с усилением роста внутреннего спроса на emerging markets.

При этом агентство оставило без изменений прогноз роста ВВП США на текущий год, который составляет 2,1%.

В обзоре отмечается, что постепенно реализуется переход к глобальному смягчению денежно-кредитной политики. Европейский центральный банк недавно уменьшил процентные ставки. По прогнозам, Федеральная резервная система и Банк Англии последуют этому примеру в третьем квартале. Тем не менее, инфляция сохраняет высокий уровень устойчивости, и есть основания полагать, что снижение ставок в ближайшие 12−18 месяцев будет происходить более медленно, чем предполагали ранее.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Виктория Воропаева