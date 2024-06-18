«Леруа Мерлен» в России сменит название на «Лемана про»

«Наша амбиция сегодня — стать платформой по строительству и обустройству дома номер один в России, которая объединит розничных клиентов и профессионалов в строительстве и сделает доступными в едином пространстве все решения, проекты, товары и услуги, связанные с домом. Для того, чтобы адаптировать нашу миссию и название под новые вызовы и цели, мы приняли решение провести ребрендинг», — сказала Фытова в комментарии ТАСС.