Кассация утвердила отказ «дочке» Adidas в иске к российскому Ситибанку

Кроме того, ответчик заявил, что первоначальный договор 2016 года содержит условие, позволяющее банку требовать обеспечение. При этом суд отклонил довод «Адидаса», что при заключении договора он был слабой стороной. Как отметил суд, в России на тот момент действовало еще 706 банков, а юридический департамент «Адидаса» в 2016 году получил премию журнала «Корпоративный юрист» в номинации «Лучший юридический департамент в секторе FMCG (товары повседневного спроса)».