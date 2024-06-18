H&M окончательно ушел из России

Группа H&M приостановила продажи своей одежды в России в марте 2022 года. Кроме бренда H&M, к портфелю компании также относятся бренды COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET и Afound, а также сеть магазинов товаров для дома H&M Home. По данным за прошлый год, убытки H&M в России составили 11,4 миллиарда рублей. В апреле аудиторы, которые проверяли компанию, заявили, что у H&M нет планов полного прекращения деятельности и ликвидации. Глава направления аренды торговых помещений консалтинговой компании CORE.XP Надежда Цветкова заявляла, что на месте бывших магазинов H&M откроются российские бренды, передает А42.