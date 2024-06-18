Госдолг США превысит $50 трлн в 2034 году

Как говорится в документе, «согласно текущим прогнозам, госдолг в конце 2034 года составит $50,7 трлн». Как уточнили в управлении, в феврале его специалисты прогнозировали, что к 2034 году госдолг США составит $48,3 трлн, что составит 116% от ВВП страны.