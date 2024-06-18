Госдолг США превысит $50 трлн в 2034 году

Как говорится в документе, «согласно текущим прогнозам, госдолг в конце 2034 года составит $50,7 трлн». Как уточнили в управлении, в феврале его специалисты прогнозировали, что к 2034 году госдолг США составит $48,3 трлн, что составит 116% от ВВП страны.
Согласно прогнозу, средний годовой рост ВВП США в 2029—2034 гг. будет составлять 1,8%.
В начале января госдолг США превысил отметку в $34 трлн. За 2023 год он вырос более чем на $4 трлн. Президент страны Джо Байден подписал 3 июня 2023 года одобренный ранее Конгрессом законопроект о повышении потолка государственного долга. Теперь лимит будет достигнут 2 января 2025 года.