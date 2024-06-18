ЕС хочет согласовать новые санкции против РФ до председательства Венгрии

ЕС намерен утвердить 14-й пакет антироссийских санкций, который может включать меры в отношении нефти и газа, до перехода председательства в союзе к Венгрии, сообщает EUobserver со ссылкой на источники.
Согласно предоставленной информации, новый пакет санкций может включать ограничения на российский сжиженный природный газ (СПГ) и транспортировку нефти из России. Кроме того, ЕС намерен ввести более жесткие ограничения на деятельность дочерних компаний стран ЕС в России.
В санкционные списки будут добавлены новые физические и юридические лица из России.
Цель — согласовать 14-й пакет санкций к саммиту ЕС 27 июня, до начала председательства Венгрии 1 июля, так как некоторые страны Евросоюза считают, что венгерское председательство усложнит процесс согласования новых санкций.
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