Экономист раскрыла, что будет с ипотекой в случае развода

Раздел ипотечного жилья и долга практически во всех случаях нужно согласовывать с банком. Если банк не против, супруги могут определить доли и остаток кредита по соглашению сторон через нотариуса. Если договориться не получается или банк не идет навстречу, то придется обращаться в суд.