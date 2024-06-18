Экономист раскрыла, что будет с ипотекой в случае развода

По Семейному кодексу нажитое в браке имущество считается совместным и при разводе делится пополам. Общие долги тоже делятся поровну.
Раздел ипотечного жилья и долга практически во всех случаях нужно согласовывать с банком. Если банк не против, супруги могут определить доли и остаток кредита по соглашению сторон через нотариуса. Если договориться не получается или банк не идет навстречу, то придется обращаться в суд.
Есть несколько вариантов, как можно разделить ипотечное жилье и кредит:
1. Переоформить кредит и недвижимость на кого-то одного. Тот, кто лишается прав на жилье, может запросить компенсацию половины уже выплаченных взносов.
2. Выделить доли в жилье, а кредит разбить на два. Но тогда жилье должно оставаться в собственности бывших супругов до полного погашения обоих кредитов.
3. Разбить кредит и физически разделить жилье. Вариант для больших домов и квартир, где можно сделать два отдельных входа.
4. Досрочно погасить долг, а затем продать жилье и разделить вырученные деньги. Также можно выставить на продажу ипотечное жилье, но только по соглашению с банком.
5. Ничего не делить, продолжать вместе погашать ипотеку. Но помните, если один из заемщиков перестанет платить, то весь долг придется гасить второму, а право на долю все равно сохранится у обоих.
Важно — мужу и жене нужно фиксировать свои договоренности на бумаге — заключить брачный договор либо соглашение о разделе имущества, оформить его у нотариуса и обратиться с документами в банк.
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