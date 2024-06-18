ЦБ допустил применение надбавок к корпоративным валютным кредитам

Центробанк сообщил, что в основном в валюте кредитуются компании-экспортеры, получающие выручку в валюте. В ежеквартальном аналитическом обзоре указано, что валютные кредиты в первом квартале 2024 года выросли на 2,5%, или на 294 млрд руб. в рублевом эквиваленте. При этом с исключением валютной переоценки рост валютизации корпоративных кредитов остался на уровне 16,2%.