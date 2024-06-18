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ЦБ допустил применение надбавок к корпоративным валютным кредитам

Центробанк увидел риски ликвидности банков, выдающих компаниям валютные кредиты, поскольку они могут привести к оттоку депозитов в валюте. Регулятор сообщил, что может ввести надбавки по данному виду кредитования.

Источник: РИА "Новости"

Центробанк сообщил, что в основном в валюте кредитуются компании-экспортеры, получающие выручку в валюте. В ежеквартальном аналитическом обзоре указано, что валютные кредиты в первом квартале 2024 года выросли на 2,5%, или на 294 млрд руб. в рублевом эквиваленте. При этом с исключением валютной переоценки рост валютизации корпоративных кредитов остался на уровне 16,2%.

Регулятор ожидает по итогам 2024 года прироста корпоративного кредитования в районе 8−13%. Объем кредитного портфеля на первый квартал текущего года составил 76 трлн руб. В сравнении с четвертым кварталом 2023 года рост составил 2,4%.