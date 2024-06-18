Банки получат выгоду от отмены торгов долларами и евро на биржах

Крупные государственные банки, находящиеся под санкциями, продолжают обменные операции в наличной форме, важные для розничных клиентов, и взаимодействуют с отечественными контрагентами. Таким образом, несмотря на санкции, они сохраняют активное участие на внебиржевом валютном рынке, что поддерживает их деятельность и услуги для разных клиентов.