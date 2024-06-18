Банки получат выгоду от отмены торгов долларами и евро на биржах

По мнению опрошенных изданием экспертов, наибольшие преимущества получат небольшие и средние кредитные организации, не попавшие под санкции и сохранившие возможность операций с внешними контрагентами.
Главный экономист «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин отметил, что у таких банков возрастут объемы операций и доходы за счет расширения спредов покупки и продажи валюты.
Банки-нерезиденты, включая европейские и финансовые учреждения из других юрисдикций, также могут извлечь выгоду. Главный экономист Bloomberg Economics Александр Исаков подчеркнул, что окончательный список банков будет зависеть от решений стран их головных офисов.
Крупные государственные банки, находящиеся под санкциями, продолжают обменные операции в наличной форме, важные для розничных клиентов, и взаимодействуют с отечественными контрагентами. Таким образом, несмотря на санкции, они сохраняют активное участие на внебиржевом валютном рынке, что поддерживает их деятельность и услуги для разных клиентов.
Эксперты считают, что мелкие и средние банки быстрее адаптируются к новым условиям и нарастят объемы операций. Влияние санкций на крупные государственные банки будет определяться их способностью к обменным операциям и взаимодействию с российскими партнерами, что станет важным в новой экономической реальности.
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Виктория Воропаева