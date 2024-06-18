Банк «Дом.РФ»: объем ипотеки во второй половине года упадет на 58%

«По итогу апреля в России рекордно низкая безработица — 2,6%. При этом у нас с вами ослабление рубля и ужесточение миграционной политики. Все это снижает привлекательность рынка для трудовых мигрантов, что в свою очередь сказывается на сокращении предложения. Ну и опять возвращаемся к структурной трансформации экономики, к отраслям, которые участвуют в поддержании нашей обороноспособности, и с которыми у нас с вами усиливается конкуренция за рабочие руки. При том, что заработные платы в строительстве растут практически быстрее всех других отраслей, есть одна отрасль, которая с нами конкурирует, это отрасль промышленности, обрабатывающее производство. Там заработные платы даже немножко опережают строительство. И именно со стороны промышленности обрабатывающих производств мы ожидаем конкуренцию за наиболее квалифицированные рабочие руки в ближайшей перспективе», — подчеркнул Медведев.