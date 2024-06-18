Банк «Дом.РФ»: объем ипотеки во второй половине года упадет на 58%

Как следует из презентации банка, количество выдачи ипотек в России во второй половине года уменьшится, по сравнению со второй половиной 2023 года на 55% — до 600−700 тысяч кредитов. По итогам всего 2024 года в «Дом.РФ» ожидают сокращения числа выдач ипотечных кредитов на 30% — до 1,3−1,4 миллиона.
«Конечно же, нам всем бы хотелось бы там жить в высоком спросе, но прошлый год он был беспрецедентным — 773 тысячи сделок на первичном рынке жилой недвижимости. А все предыдущие годы, как минимум 2020-й, 2021-й и 2022-й, мы жили вокруг цифры в 600 тысяч сделок с новостройками в год, плюс-минус 15%. Соответственно, коррекция минус 35% означает, что мы возвращаемся куда-то в 2020—2021 годы, которые были для нас с вами вполне рабочими», — подчеркнул банкир.
При этом, обратил внимание Медведев, помимо сокращения спроса на рынке новостроек, вызовами для девелоперов являются еще два фактора: рост стоимости строительных материалов и увеличившаяся конкуренция за рабочие руки.
Например, по данным банка, рост цен на большую часть стройматериалов за последние два года составил 15−40%, а зарплата в строительной отрасли за полтора года выросла более чем в два раза.
«По итогу апреля в России рекордно низкая безработица — 2,6%. При этом у нас с вами ослабление рубля и ужесточение миграционной политики. Все это снижает привлекательность рынка для трудовых мигрантов, что в свою очередь сказывается на сокращении предложения. Ну и опять возвращаемся к структурной трансформации экономики, к отраслям, которые участвуют в поддержании нашей обороноспособности, и с которыми у нас с вами усиливается конкуренция за рабочие руки. При том, что заработные платы в строительстве растут практически быстрее всех других отраслей, есть одна отрасль, которая с нами конкурирует, это отрасль промышленности, обрабатывающее производство. Там заработные платы даже немножко опережают строительство. И именно со стороны промышленности обрабатывающих производств мы ожидаем конкуренцию за наиболее квалифицированные рабочие руки в ближайшей перспективе», — подчеркнул Медведев.
Банкир предположил, что в ближайшие годы маржинальность девелопмента жилья в России будет под давлением.
«В этих условиях компании как никогда должны думать про продажи и правильным образом через продукт отвечать на вопрос: что строим, для кого, зачем. С позиции финансовой организации представляется наиболее целесообразным при создании продукта делать ставку на те категории граждан, которые продолжат получать государственную поддержку реализации спроса на жилье. Такой категорией как раз, например, являются семьи с детьми», — резюмировал он.