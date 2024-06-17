Воробьев: Подмосковье закрыло вопрос обманутых дольщиков

«Еще хотел доложить по вашему поручению по обманутым дольщикам. Могу сказать, что мы эту тему закрыли благодаря федеральной программе “Дом.РФ” и региональному бюджету. У нас было 117 тысяч человек. Сейчас у нас нет обманутых дольщиков», — сказал Воробьем на встрече с президентом России Владимиром Путиным.