Воробьев: Подмосковье закрыло вопрос обманутых дольщиков

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Московская область закрыла вопрос обманутых дольщиков, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Еще хотел доложить по вашему поручению по обманутым дольщикам. Могу сказать, что мы эту тему закрыли благодаря федеральной программе “Дом.РФ” и региональному бюджету. У нас было 117 тысяч человек. Сейчас у нас нет обманутых дольщиков», — сказал Воробьем на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Он отметил, что задача Подмосковья — дальше строить социальную инфраструктуру.