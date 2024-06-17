Верховный суд решил, с какого момента залогодержатели несут фискальные расходы

Верховный суд разрешил два схожих спора о первоочередной уплате налогов, связанных с заложенным имуществом, за счет средств от его продажи. Поясним, залоговые кредиторы в рамках банкротства могут рассчитывать на 70−80% средств, вырученных от продажи предмета залога. Однако за счет этих денег до расчетов с самим кредитором должны быть сначала покрыты расходы на обеспечение сохранности залога и его реализацию на торгах, а также уплачены начисленные за время банкротства налоги в связи с заложенным имуществом (например, налог на имущество и землю). Главный вопрос, который стоял перед ВС, с какого момента начинается начисление налогов, которые будут уплачиваться именно в таком порядке, а не за счет конкурсной массы.