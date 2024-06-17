В каких случаях долговая расписка может быть признана незаконной

Если с человека требуют вернуть долг по сфальсифицированной расписке, которую он никогда не подписывал, и деньги по которой не получал, следует незамедлительно обратиться с соответствующим заявлением в полицию. А если злоумышленник успел обратиться в суд с требованием о возврате суммы займа, то при рассмотрении гражданского дела следует также заявить о подложности доказательств, заключил Кирилл Данилов.