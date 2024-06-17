В каких случаях долговая расписка может быть признана незаконной

«Действующее гражданское законодательство прямо устанавливает, что надлежащим образом составленная расписка является подтверждением договора займа, его условий и удостоверяет факт передачи займодавцем денежной суммы», — говорит Данилов.
Если расписка является единственным документом, оформляемым сторонами при предоставлении займа, то она обязательно должна содержать:
• дату составления документа и информацию о том, что денежные средства передаются взаем и заемщик обязан их возвратить (с указанием даты возврата);
• персональные данные о заимодавце и заемщике (ФИО, паспортные данные, адрес регистрации);
• размер переданной денежной суммы (цифрами и прописью);
• подпись заемщика (с расшифровкой).
Более надежным способом передачи суммы займа заемщику, по словам Данилова, является банковский перевод. Поскольку в случае спора или неясности условия о размере переданной суммы, документы о банковской операции обеспечат подтверждение соответствующих обстоятельств.
Адвокат рекомендует обеспечить заполнение расписки вручную заемщиком. «Также надо удостовериться, что подпись заёмщика сопровождена расшифровкой, чтобы в случае возникновения споров о подлинности подписи в расписке, образцы почерка были достаточными для установления судебной почерковедческой экспертизой принадлежности подписи конкретному лицу», — говорит Данилов.
Если после заполнения расписки на листе осталось свободное место, следует его перечеркнуть, чтобы другая сторона или третьи лица не смогли осуществить приписку несогласованных условий.
Заем может быть признан недействительным по специальному основанию — если заемщик докажет, что предмет договора займа в действительности не поступил в его распоряжение или поступил не полностью.
Расписка и договор в целом также могут быть признаны недействительными или незаключенными по общим основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
Так, например, если договор займа и расписку подписывает не сам заемщик, а его представитель, необходимо удостовериться в наличии у него таких полномочий и проверить действительность его доверенности.
Если с человека требуют вернуть долг по сфальсифицированной расписке, которую он никогда не подписывал, и деньги по которой не получал, следует незамедлительно обратиться с соответствующим заявлением в полицию. А если злоумышленник успел обратиться в суд с требованием о возврате суммы займа, то при рассмотрении гражданского дела следует также заявить о подложности доказательств, заключил Кирилл Данилов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева