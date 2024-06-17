Северсталь вскоре лишится дивидендов

Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть остаются под сдержанным нисходящим давлением, а настроения на мировых фондовых площадках склоняются в сторону пессимистичных. Пятничные данные по инфляции в РФ за май подтвердили риски новых повышений ключевой ставки ЦБ.
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу развили восходящую коррекцию и выросли на 1,4% и 0,4% соответственно. Рублевый индикатор поднялся выше 3200 пунктов и стремился к сопротивлению 3250 пунктов, при преодолении которого можно ожидать движения в район 3290 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Долларовый РТС отступил от сопротивления 1150 пунктов, но в целом сохраняет курс на район 1160 пунктов (также средняя полоса Боллинджера дневного графика).
Юань на Мосбирже в пятницу укрепился чуть более чем на 0,5%, завершив торги на 12,15 ₽ Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 89,06 ₽ и 95,15 ₽ соответственно. Статистика по потребительской инфляции РФ за май при этом показала её ускорение до 8,3% г/г и 0,7% м/м, что подтверждает риски новых повышений ключевой ставки в стране.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может отступить от достигнутых в пятницу локальных пиков из-за рисков нового ужесточения политики ЦБ РФ на июльском заседании и коррекционных настроений за рубежом. Тем не менее на неделе в целом индексы Мосбиржи и РТС сохраняют потенциалы развития краткосрочного повышения как минимум в район 3290 пунктов и 1160 пунктов. В понедельник последний день с дивидендами за 2023 год и 1-й квартал 2024 года с совокупной доходностью 12,5% торгуются акции Северстали. Акционеры Сбербанка же в пятницу обсудят рекомендованные дивиденды за 2023 год: бумаги кредитора продолжают чувствовать себя уверенно в ожидании выплат. Одной из сильных акций банковского сектора является также банк «Санкт-Петербург», по которому инвесторы уже ждут объявления о промежуточных выплатах за 1-е полугодие 2024 года. Интересно в ближайшие сессии будет посмотреть на акции Мосбиржи и их способность вернуться выше сопротивления 243 ₽ после санкций и дивидендной отсечки.
События дня:
- выступление главы ЕЦБ Лагард (12.00 мск)
- выступление представителей ФРС (в течение дня)
- акции Северстали последний день торгуются с дивидендами за 2023 г
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