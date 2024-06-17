Северсталь вскоре лишится дивидендов

В начале торгового дня российский фондовый рынок может отступить от достигнутых в пятницу локальных пиков из-за рисков нового ужесточения политики ЦБ РФ на июльском заседании и коррекционных настроений за рубежом. Тем не менее на неделе в целом индексы Мосбиржи и РТС сохраняют потенциалы развития краткосрочного повышения как минимум в район 3290 пунктов и 1160 пунктов. В понедельник последний день с дивидендами за 2023 год и 1-й квартал 2024 года с совокупной доходностью 12,5% торгуются акции Северстали. Акционеры Сбербанка же в пятницу обсудят рекомендованные дивиденды за 2023 год: бумаги кредитора продолжают чувствовать себя уверенно в ожидании выплат. Одной из сильных акций банковского сектора является также банк «Санкт-Петербург», по которому инвесторы уже ждут объявления о промежуточных выплатах за 1-е полугодие 2024 года. Интересно в ближайшие сессии будет посмотреть на акции Мосбиржи и их способность вернуться выше сопротивления 243 ₽ после санкций и дивидендной отсечки.