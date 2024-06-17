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Россияне стали в среднем платить коллекторам 5 тысяч рублей в месяц

Средний размер выплаты россиянина по долгу коллекторам превысил 5 тыс. рублей, пишет РБК со счылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Источник: Reuters

Размер среднего ежемесячного платежа гражданина РФ в 2024 году по долгу коллекторам стал превышать 5 тысячрублей в месяц.

Как показывают расчеты ассоциации, основанные на данных ведущих компаний, входящих в объединение, в среднем сумма выплаты в месяц достигает 5,3 тысячи рублей.

Отмечается, что в конце 2022 года средний платеж составлял равен 3,76 тысячи рублей в месяц, в начале того же года — 3,56 тысячи рублей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Виктория Воропаева