Россияне стали в среднем платить коллекторам 5 тысяч рублей в месяц

Размер среднего ежемесячного платежа гражданина РФ в 2024 году по долгу коллекторам стал превышать 5 тысячрублей в месяц.
Как показывают расчеты ассоциации, основанные на данных ведущих компаний, входящих в объединение, в среднем сумма выплаты в месяц достигает 5,3 тысячи рублей.
Отмечается, что в конце 2022 года средний платеж составлял равен 3,76 тысячи рублей в месяц, в начале того же года — 3,56 тысячи рублей.
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Виктория Воропаева