По долгосрочному делу: страхование длинных вкладов повысят с 2025-го

До этого, в апрельском докладе, повышение страхования средств на долгосрочных депозитах уже поддержал ЦБ — однако тогда предлагали установить порог в 2 млн рублей. Изменения призваны привлечь в экономику длинные деньги. Станут ли трехлетние вклады достаточно привлекательными — в материале «Известий».
На какую сумму в России будут страховать длинные вклады
В России решили увеличить страхование средств на длинных депозитах (от трех лет) до 2,8 млн рублей, рассказал «Известиям» зампред Совфеда Николай Журавлев. По его словам, нововведение могут принять уже в этом году, тогда оно заработает с 2025-го.
Журавлев добавил: повышение страховки — это механизм стимулирования длинных денег. Он может стать альтернативой уменьшению налога на проценты по вкладам — с этим согласны все участники обсуждения, подчеркнул сенатор. До этого с инициативой сокращения сбора для длинных депозитов выступал Минфин. «Известия» направили запрос в ведомство.
ЦБ в апрельском докладе также поддерживал увеличение страховки. Регулятор предлагал поднять размер возмещения до 2 млн рублей по депозитам свыше трех лет и по безотзывным сберегательным сертификатам на срок от одного до трех лет. А также — поднять порог до 2,8 млн для таких сертификатов свыше трех лет.
Безотзывные сертификаты — это накопительный продукт. Они отличаются от вкладов тем, что с момента выдачи документа счет нельзя пополнить или снять начисленные проценты. Его также нельзя пролонгировать. Сейчас продукт не пользуется популярностью. Президент России Владимир Путин в феврале этого года предложил ввести новый инструмент — безотзывный сберегательный сертификат сроком на три года и повышенной страховкой на 2,8 млн рублей.
Предлагаемые изменения призваны увеличить привлекательность долгосрочных рублевых сбережений для граждан, заявили «Известиям» в регуляторе. Там добавили: нововведение также поможет укрепить банковские балансы и повысить доступность длинных денег для экономики.
В системе страхования вкладов обязаны участвовать все кредитные организации, у которых есть лицензия ЦБ на привлечение денег от физлиц. Банки делают взносы в фонд раз в три месяца. Так создается «подушка безопасности» — из нее Агентство по страхованию вкладов (АСВ) будет выплачивать компенсации, если это понадобится.
Ставки отчислений в фонд обязательного страхования вкладов по длинным продуктам могут быть ниже, чем по краткосрочным депозитам и инструментам в иностранной валюте, добавили в ЦБ.
Сейчас средства россиян на депозитах застрахованы на 1,4 млн рублей. Даже если у клиента несколько депозитов в одном банке, общий объем которых выше, возмещение больше указанной суммы он получить не сможет. При этом вклады человека застрахованы на 1,4 млн в каждой кредитной организации. По этой причине многие дробят сбережения, стараясь максимально себя обезопасить, отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.
В случае повышения возмещения по депозитам от трех лет система, скорее всего, будет работать так же — средства на них будут защищены в каждом банке на 2,8 млн, пояснил эксперт.
Зачем нужно повышать страхование средств на вкладах от трех лет
Участники рынка поддержали повышение страховки средств на вкладах от трех лет до 2,8 млн рублей. Это положительно скажется на доверии населения к банковским продуктам, сказала директор по развитию розничного бизнеса Банка Синара Анна Волкова.
Такая мера — хороший способ увеличить привлекательность долгосрочных сбережений, считает главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. По ее мнению, такое нововведение также позитивно для балансов банков, поскольку депозиты от трех лет — это источник длинных пассивов.
Предложение также поддерживают в АСВ, сообщили в пресс-службе агентства. Там добавили: с начала 2024 года наблюдается незначительное снижение объема средств на длинных вкладах (свыше трех лет). На 1 апреля показатель составил 1,15 трлн рублей, а доля таких депозитов достигла 2,4% от всех средств физлиц.
Сейчас наиболее интересные предложения по вкладам предоставляются на срок три-шесть месяцев, поэтому большинство клиентов предпочитают размещать средства на такие периоды, сообщил директор департамента частного банковского обслуживания «Новикома» Александр Сычков.
По краткосрочным вкладам ставки сейчас достигают 18%, рассказал Алексей Тараповский из Anderida Financial Group. При этом по более длинным продуктам предложения менее выгодные — на год доходность варьируется от 13 до 16%, а на три года не превышает 13−15%, сообщил эксперт.
Сейчас большого спроса на депозиты длиннее полугода не фиксируется, добавил Александр Сычков из «Новикома». Увеличение страхового возмещения вдвое (до 2,8 млн рублей) по длинным депозитам повысит их привлекательность, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Она пояснила: чем дольше хранятся деньги в банке, тем выше риск вкладчика, что у кредитной организации возникнут финансовые трудности или даже будет отозвана лицензия.
Повышение суммы страхового возмещения также вряд ли станет альтернативой отмене налога на вклады от трех лет, считает Анны Земляновой из Совкомбанка. Последнее стало бы более весомым аргументом при размещении средств.
В то же время такое нововведение всё равно будет позитивным и для вкладчиков, и для ЦБ, отметила Наталья Мильчакова. Она пояснил: рост объема долгосрочных депозитов поможет сдерживать инфляцию и «связать» избыточную денежную массу.
Кроме того, длинные финансовые ресурсы нужны экономике для инвестиций, в том числе для структурной трансформации в условиях внешних ограничений, добавил руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Чем больше у банков таких пассивов, тем больше средств они могут выдать на длительные сроки на крупные многолетние проекты.