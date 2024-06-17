По долгосрочному делу: страхование длинных вкладов повысят с 2025-го

Безотзывные сертификаты — это накопительный продукт. Они отличаются от вкладов тем, что с момента выдачи документа счет нельзя пополнить или снять начисленные проценты. Его также нельзя пролонгировать. Сейчас продукт не пользуется популярностью. Президент России Владимир Путин в феврале этого года предложил ввести новый инструмент — безотзывный сберегательный сертификат сроком на три года и повышенной страховкой на 2,8 млн рублей.