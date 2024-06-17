Научно-технические МСП обогнали строительные по объему новых кредитов

В целом объем новых кредитов МСП вырос в 2023 году на 40%, до 16,2 трлн руб., а в первом квартале 2024 года оставался на треть выше показателя первого квартала и на четверть ниже, чем в четвертом квартале 2023 года. Высокая стоимость займов, однако, скорректировала отраслевые приоритеты, констатируют аналитики «СПАРК-Интерфакс». Если в 2023 году отмечался заметный рост удельного веса строительства и операций с недвижимостью (32% нового кредитования), то по итогам первого квартала 2024 года лидером кредитования стала профессиональная, научная и техническая деятельность: МСП этой сферы увеличили свою долю в общем объеме новых кредитов на 2,1 процентного пункта, до 19,7%. Это объясняется приоритетами господдержки: власти активно стимулируют инновации, концентрируя на этом секторе программы помощи.