Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям «Мать и дитя»

Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов планируется на 11:10 мск, отмечается в сообщении Мосбиржи

28 мая 2024 года компания, управляющая сетью клиник «Мать и дитя», сообщила, что была зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области РФ в качестве международной компании ПАО «МД медикал груп инвестментс».