Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям «Мать и дитя»

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Мосбиржа объявила о проведении дискретного аукциона по акциям сети клиник «Мать и дитя» после их роста в начале торгов, превысившего 20%, сообщается на сайте торговой площадки.
Котировки пошли вверх после возобновления торгов акциями компании в связи с перерегистрацией в российскую юрисдикцию.
По данным на 10:36 мск, котировки акций «Мать и дитя» росли на 21,55% — до 1 303 рубля за бумагу.
В начале торгов на Московской бирже бумаги компании росли на 10% — до 1 179,2 рублей, свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск.
Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов планируется на 11:10 мск, отмечается в сообщении Мосбиржи
28 мая 2024 года компания, управляющая сетью клиник «Мать и дитя», сообщила, что была зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области РФ в качестве международной компании ПАО «МД медикал груп инвестментс».
В августе 2023 года акционеры MD Medical приняли решение о перерегистрации компании с Кипра на остров Октябрьский.
О компании.
MD Medical является одним из лидеров на российском рынке частных медицинских услуг. Компания объединяет 55 медицинских учреждения, в том числе 11 многопрофильных госпиталей и 44 амбулаторные клиники с присутствием на территории 27 регионов.