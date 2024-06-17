Кого могут уволить за несоблюдение дресс-кода

«В случае дресс-кода, это, скорее, правила внутреннего трудового распорядка, в которых должен быть описан внешний вид сотрудника — вплоть до того, какая длина юбки, какие цвета должны быть в одежде и так далее», — пояснила эксперт.
Если сотрудник не соблюдает правила внутреннего трудового распорядка, который он подписывал, то это, безусловно, нарушение, за которое могут уволить, если он неоднократно нарушал правила.
Сначала предупреждают, потом применяют выговор, далее — строгий выговор, далее уже может последовать увольнение.
Но это, по словам Казаковой, должно быть именно систематическое нарушение.
Но здесь — вопрос соответствия корпоративной культуре и корпоративной этике компании. Почему сотрудник не знает о том, как нужно одеваться в офис, или почему это не довели до сотрудника?
«Тогда здесь усматривается вина в управлении персоналом — того, кто вводит гласные и негласные правила и следит за их соблюдением», — считает эксперт.
Допустим, если эти правила разъяснили, но сотрудник систематически их нарушает, может последовать диалог, в результате которого могут и расстаться с сотрудником, несмотря на то что он хороший работник.
Если соблюдение дресс-кода для компании критично — например, сотрудник встречается в офисе с клиентами и приходит в шортах и сланцах, то, конечно, с ним тоже могут расстаться.
Есть более гибкие компании с точки зрения дресс-кода. Например, в IT-отрасли часто разрешается свободный стиль одежды. Но, тем не менее, есть негласные правила. То есть, это smart-casual, закрытая обувь.
При этом сотрудник и сам может заявить, что ему не подходит офисный дресс-код: «я хочу ходить на работу в короткой юбке, шортах и сланцах и буду искать соответствующую компанию».
Что касается дистанционного или частично удаленного форматов работы, здесь тоже уместно такое понятие как дресс-код, потому что есть правила, согласно которым мы должны посещать онлайн-встречи в определенном, деловом виде.
То есть, например, мы обязательно должны включить камеру, при этом, должен быть надет презентабельный верх — не майка, не топ. Несмотря на дистанционную работу, внешний вид сотрудника должен напоминать, что человек занимается профессиональной деятельностью — это блузка, рубашка или закрытая футболка.
«Для многих компаний важно, чтобы и на онлайн-встречах сотрудники сидели не в пижаме, а в презентабельной, деловой одежде — это задает тон обсуждению», — разъяснила Катерина Казакова.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева