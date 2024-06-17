Минэнерго предложило снизить локализацию турбин и котлов для ТЭС

Минэнерго предложило правительству рассмотреть возможность «снижения требований по локализации» для турбин, котлов и трансформаторов, а также комплектующих «на краткосрочном горизонте планирования». Это следует из письма замглавы министерства Павла Сниккарса первому вице-премьеру Денису Мантурову и вице-премьеру Александру Новаку («Ъ» видел обращение от 16 мая). Господин Сниккарс также попросил подумать над созданием новых и расширением существующих заводов для «обеспечения потребностей отрасли».
Сейчас инвестор обязан при модернизации и строительстве крупной генерации устанавливать только российское оборудование. Но энергетики «неоднократно заявляли о нарушениях сроков поставки», что приводит к задержкам ввода ТЭС, пишет господин Сниккарс. Он указывает, что за 2021−2023 годы цена нового оборудования и стоимость сервисного обслуживания в среднем выросли на 70%.
Павел Сниккарс подчеркивает, что «ограниченное количество» производителей в РФ «полностью исключает возможность оптимизации производственных процессов». Отсутствие опыта эксплуатации российских газовых турбин (ГТД-110М «Ростеха», ГТЭ-65 и ГТЭ-170 «Силовых машин»), указывает замглавы Минэнерго, не позволяет сегодня рассматривать их как «широко применимую альтернативу» паровым турбинам.
Производители трансформаторов загружены на 60−90%, исполнение контрактов задерживается на один-три месяца, а качество падает, следует из письма Павла Сниккарса. Как сказано в письме, заводы в странах СНГ могут поставлять аналогичное оборудование в «существенно меньшие сроки».
Проблемы с поставками есть у «Россетей» и «РусГидро», пишет замглавы Минэнерго. В «Россетях» сказали «Ъ», что для компании снижение требований по локализации «не окажет существенного влияния на поставки». В «РусГидро» сообщили, что выявленные технические проблемы в работе трансформаторов решаются в плановом порядке.
Вопросы роста цен на оборудование и срыва сроков поставок обсуждались 22 мая на заседании правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики, сообщили «Ъ» источники и подтвердили в Минэнерго. Как следует из протокола («Ъ» видел документ), комиссия поручила Минпромторгу, Минэкономики и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) «обеспечить снижение стоимости основного энергетического оборудования» и принять меры по соблюдению сроков поставки. Минэнерго, Минпромторг и Минэкономики должны проработать вопрос «введения ответственности поставщиков за нарушение сроков поставки с применением инструментов регрессных штрафов на оптовом энергорынке».
В министерствах и ФАС подтвердили «Ъ» проработку поручений. В Минэкономики отметили, что «целесообразно провести проверку соответствия цен на оборудование принципам конкурентного рыночного ценообразования». В Мипромторге добавили, что «проводится оценка информации о росте цен».
В «Силмаше» заявили «Ъ», что оборудование компании с начала 2022 года подорожало в среднем на 25−35%, тогда как цены на сырье и комплектующие (поковки, литье
В «Ростехе» заявили «Ъ», что рост стоимости металлов и тарифов на энергоносители «не мог не повлиять» на цену продукции, но индексация была «гораздо меньше» указанных 70%. С учетом сервисного обслуживания, добавляют в «Ростехе», российское оборудование обходится дешевле импортного. На сроки исполнения заказов в рамках контрактов ситуация не повлияла, добавляют там.
В Совете производителей энергии сообщили «Ъ», что введенные ранее «точечные послабления по локализации» позволили минимизировать срыв сроков и дефицит компонентов для реализации проектов. Но стратегическая цель — технологический суверенитет, генерация ожидает серийного выпуска отечественных газовых турбин, говорят там. В «Сообществе потребителей энергии» считают, что необходимы решения, позволяющие избежать технологической зависимости отрасли как от внешних поставок, так и от «платинового» российского оборудования.
Сергей Сасим из НИУ ВШЭ полагает, что развитие технологий должно учитываться при формировании госполитики и если рост цен экономически обоснован, то это не должно быть «ключевым критерием принятия стратегических решений». По его словам, правительство могло бы снизить требования по локализации в случаях, когда реализовать планы по вводу ТЭС иначе не представляется возможным, но при условии уменьшения стоимости строительства ТЭС.