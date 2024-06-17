Минэнерго предложило снизить локализацию турбин и котлов для ТЭС

В «Силмаше» заявили «Ъ», что оборудование компании с начала 2022 года подорожало в среднем на 25−35%, тогда как цены на сырье и комплектующие (поковки, литье и т. д. ) выросли на 60−290%. Там уточняют, что цена силового острова составляет 20−40% от общей стоимости ТЭС. «Благодаря введению требований по локализации у российских машиностроителей появился заказ, позволяющий отлаживать технологии, модернизировать и развивать свои мощности, — рассказали в “Силмаше”.— Долгосрочный стабильный заказ поможет сократить себестоимость и сроки производства».