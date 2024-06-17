Каким будет курс рубля 18 июня 2024: прогноз эксперта

Российский валютный рынок привыкает к новым реалиям. Торги долларом и евро теперь проводятся на внебиржевом рынке, по результатам ЦБ фиксирует их курс (по состоянию на 15:30 мск). На вторник регулятор установил официальный курс доллара на уровне 89,04, евро — 95,39 рублей. При этом торги юанем идут в обычном режиме, и сегодня рубль укреплялся к китайской валюте, валютная пара двигалась вблизи отметки 12. Поддержку российской валюте может оказывать приближение налогового периода — часть экспортеров заранее запасается рублями под фискальные платежи. Также отметим позитивную ценовую динамику в нефти, хотя доллар на мировом рынке остается крепким. Индекс DXY выше 105 п. Краткосрочный прогноз по курсу рубля ЦБ — 88,5−89,5 за доллар, 94,5−95,5 за евро; по биржевому курсу юаня — 11,9−12,4 рублей.