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Кому положена пенсия за выслугу лет

Пенсия за выслугу лет положена ограниченному кругу лиц. Подробнее тему раскрыла Ольга Лебединская, к.э.н., доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Источник: РИА "Новости"

В первую очередь, такую пенсию получают федеральные государственные гражданские служащие, государственные гражданские служащие субъектов Российской Федерации и муниципальные служащие, военнослужащие, сотрудники Росгвардии, УФСИН и МВД, пожарные, космонавты, работники лётно-испытательного состава.

Многие часто ошибочно расширяют этот список и включают в него медиков, педагогов, артистов балета и театра, однако это неверно, отмечает эксперт.

Да, и медики, и педагоги могут получать досрочную страховую пенсию по старости после достижения необходимого стажа в данной профессии, но это не считается пенсией за выслугу лет.

В чем же разница?

Как разъясняет Ольга Лебединская, разница кроется в порядке ее формирования и индексации. Для федеральных гражданских служащих установлено требование к минимальному стажу — 19 лет работы в госорганах (с 2026 года — 20 лет), в том числе не менее года нужно замещать должность федерального гражданского служащего и быть уволенным по основаниям, указанным в ст.7 ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

Размер выплаты определяется по схеме: (среднемесячный заработок ФГГС — страховая пенсия по старости)*45/100. Если гражданин продолжает работать, то за каждый последующий год к пенсии ему будет прибавляться 3% от средней зарплаты, но не более 75%.

Для военнослужащих размер пенсии за выслугу лет установлен в размере 50% от денежного довольствия, если гражданин продолжает работать, то за каждый год выслуги свыше 20 лет ему добавляется 3% от денежного довольствия, но всего не более 85%. При этом на размер пенсии влияют участие в боевых действиях, наличие нетрудоспособных членов семьи и др.

Чтобы получать пенсию за выслугу лет, гражданину нужно обратиться с заявлением в кадровую службу федерального органа, где он замещал должность, военнослужащим — в пенсионный отдел МВД, а космонавтам и лётчикам-испытателям — лично в СФР либо в МФЦ, говорит экперт.

Государственные гражданские служащие субъектов РФ с соответствующим заявлением могут обратиться либо лично (либо через «личный кабинет гражданина» на сайте) в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда, либо в МФЦ, либо подать заявление на едином портале государственных и муниципальных услуг.

К заявлению необходимо приложить паспорт и документы, необходимые для подтверждения дополнительных обстоятельств.

«Индексация таких пенсий не зависит от уровня инфляции и происходит в соответствии с увеличением должностных окладов государственных служащих», — отмечает экономист.

Так, например, военные пенсионеры с 1 октября получат выплаты больше на 5,1%

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева