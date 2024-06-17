Кому положена пенсия за выслугу лет

Как разъясняет Ольга Лебединская, разница кроется в порядке ее формирования и индексации. Для федеральных гражданских служащих установлено требование к минимальному стажу — 19 лет работы в госорганах (с 2026 года — 20 лет), в том числе не менее года нужно замещать должность федерального гражданского служащего и быть уволенным по основаниям, указанным в ст.7 ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».