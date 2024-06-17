Какую квартиру на вторичном рынке сейчас легче купить и почему

Основное влияние на цену, как правило, оказывают адекватные ожидания продавца от рынка. В связи с этим разница в стоимости аналогичных объектов может быть большой и трудно объяснимой. Например, за две одинаковые однокомнатные квартиры в типовой пятиэтажке в одном районе могут запросить цену с разницей в пять миллионов рублей. Также на стоимость влияют этаж (первый обычно дешевле), свежесть и качество ремонта и иные факторы, в том числе вид из окна, состояние подъезда, соседи и другое.