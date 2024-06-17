Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какую квартиру на вторичном рынке сейчас легче купить и почему

Активность покупателей на рынке вторичной недвижимости снизилась в июне, из-за чего некоторым продавцам приходится увеличивать скидки. При этом чем выше дисконт, тем более рискованной может быть сделка. Объясняем, почему так.

Источник: РИА "Новости"

На рынке «вторички» медианная цена квадратного метра в городах-миллионниках в течение последнего месяца поднялась в среднем на 0,2%, но полная стоимость стала меньше на 0,2%. Данная динамика сложилась на фоне традиционно низкого спроса во время отсутствия сезона.

Также влияние оказывает занимаемая значительной частью покупателей выжидательная стратегия: они надеются на уменьшение рыночных ставок по ипотеке. Сейчас проценты высоки, поэтому спрос в сегменте остается стабильным, но на 30−40% слабее, чем в 2023 году.

Основное влияние на цену, как правило, оказывают адекватные ожидания продавца от рынка. В связи с этим разница в стоимости аналогичных объектов может быть большой и трудно объяснимой. Например, за две одинаковые однокомнатные квартиры в типовой пятиэтажке в одном районе могут запросить цену с разницей в пять миллионов рублей. Также на стоимость влияют этаж (первый обычно дешевле), свежесть и качество ремонта и иные факторы, в том числе вид из окна, состояние подъезда, соседи и другое.

При этом немаловажным фактором является и то, за какие деньги объекты могут вызвать настоящий интерес у покупателей.

Сложившаяся на рынке ситуация ведет к постепенному снижению цен продавцами. Стоимость в объявлениях и суммы реальных сделок могут отличаться на 8−10%, а при жестком обоснованном торге и срочной продаже — на 15%.

Иногда возможны даже более высокие скидки. Их могут предоставлять собственники, желающие оформить сделку по продаже квартиры как можно скорее.

В их числе встречаются продавцы, имеющие проблемы с жильем в части документов (например, свежее наследство), большую задолженность по коммунальным платежам, сложные отношения с соседями, а также лица, которым сложно гасить ипотеку и инвесторы в недвижимость, вложения которых перестали окупаться. Нередко квартиры у таких людей обветшалые и требующие ремонта.

Самыми востребованными и доступными вариантами покупки в настоящее время являются студии, «однушки» и «двушки».

Таким образом, максимально дешевыми сейчас являются квартиры со срочной продажей. При этом покупателям следует проявлять особую осторожность, хорошо подумать и взвесить все за и против совершения сделки по таким объектам.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».