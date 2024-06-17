Какую квартиру на вторичном рынке сейчас легче купить и почему

На рынке «вторички» медианная цена квадратного метра в городах-миллионниках в течение последнего месяца поднялась в среднем на 0,2%, но полная стоимость стала меньше на 0,2%. Данная динамика сложилась на фоне традиционно низкого спроса во время отсутствия сезона.
Также влияние оказывает занимаемая значительной частью покупателей выжидательная стратегия: они надеются на уменьшение рыночных ставок по ипотеке. Сейчас проценты высоки, поэтому спрос в сегменте остается стабильным, но на 30−40% слабее, чем в 2023 году.
Основное влияние на цену, как правило, оказывают адекватные ожидания продавца от рынка. В связи с этим разница в стоимости аналогичных объектов может быть большой и трудно объяснимой. Например, за две одинаковые однокомнатные квартиры в типовой пятиэтажке в одном районе могут запросить цену с разницей в пять миллионов рублей. Также на стоимость влияют этаж (первый обычно дешевле), свежесть и качество ремонта и иные факторы, в том числе вид из окна, состояние подъезда, соседи и другое.
При этом немаловажным фактором является и то, за какие деньги объекты могут вызвать настоящий интерес у покупателей.
Сложившаяся на рынке ситуация ведет к постепенному снижению цен продавцами. Стоимость в объявлениях и суммы реальных сделок могут отличаться на 8−10%, а при жестком обоснованном торге и срочной продаже — на 15%.
Иногда возможны даже более высокие скидки. Их могут предоставлять собственники, желающие оформить сделку по продаже квартиры как можно скорее.
Самыми востребованными и доступными вариантами покупки в настоящее время являются студии, «однушки» и «двушки».
Таким образом, максимально дешевыми сейчас являются квартиры со срочной продажей. При этом покупателям следует проявлять особую осторожность, хорошо подумать и взвесить все за и против совершения сделки по таким объектам.
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