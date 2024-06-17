«Инвестпалата» не нашла в санкциях против Мосбиржи угрозы обмену активами

Брокер «Инвестиционная палата», назначенный организатором обмена заблокированными активами, считает, что санкции США против группы Московской биржи не окажут влияния на обмен. Об этом «РБК Инвестициям» сообщили в пресс-службе инвестиционной компании. Ранее «Инвестпалата» оценила предложенные к обмену активы россиян в ₽35,31 млрд, в Минфине отмечали, что спрос на них сопоставим с предложением.
«По мнению организатора торгов, санкции на Московскую биржу и ее дочерние организации не окажут существенного влияния на выкуп нерезидентами заблокированных иностранных ценных бумаг россиян. НРД еще до старта сделки по выкупу был под санкциями ЕС. При этом каждый потенциальный покупатель-нерезидент самостоятельно принимает решение об участии в процессе», — сказал он.
Перемещение иностранных ценных бумаг будет происходить внутри российской депозитарной инфраструктуры и в соответствии с нормативной базой российской юрисдикции, отметил также представитель. По его словам, покупатели-нерезиденты не взаимодействует с НРД напрямую как на этапе выкупа, так и в последующем при переводе бумаг в иностранный депозитарий.
«НРД не взимает комиссии за расчеты в рамках процедуры выкупа иностранных ценных бумаг. Это должно предоставить иностранным инвесторам дополнительный комфорт с точки зрения соблюдения санкционного регулирования. Роль НРД — техническая и заключается в ведении учета операций. Расчеты денежными средствами при обмене будут происходить вне НРД», — подвел итог представитель «Инвестпалаты».
Ранее РБК выяснил, что европейский депозитарий Euroclear приостановил обслуживание российских активов после того, как 12 июня Мосбиржа и входящие в нее структуры — Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ) — подпали под блокирующие санкции США. Эксперты объяснили, что это означает приостановку исполнения индивидуальных лицензий на разблокировку активов, которые ранее получили российские инвесторы.
Разблокировка активов по лицензии предполагает их перевод в другой депозитарий. Ранее НРД был только под санкциями ЕС, а теперь еще и США. То есть иностранные инвесторы будут вынуждены обратиться за разрешениями к регулятору не только ЕС, но и США. Аналогичная логика распространяется и на ситуацию с обменом заблокированными активами в рамках указа № 844, подписанного президентом России Владимиром Путиным.
В апреле «Инвестиционная палата» сообщала, что ведет переговоры с несколькими десятками иностранных институциональных инвесторов, которые потенциально готовы принять участие в выкупе заблокированных иностранных ценных бумаг у россиян. В «Инвестпалате» указали, что в основном это финансовые институты из трех юрисдикций — США, ЕС и Великобритании.
Выкуп будет проходить по 844-му указу президента, согласно которому российские инвесторы смогут продать иностранцам свои заблокированные бумаги. Нерезиденты получили возможность выкупать эти активы за денежные средства, которые хранятся у них на счетах типа С (дивиденды от акций, а также купоны и средства от погашения облигаций).
8 мая завершился первый этап обмена, в рамках которого брокеры собирали заявки со своих клиентов. По его итогам «Инвестпалата» сформировала 100 максимально идентичных по составу лотов, средняя стоимость каждого — ₽353,1 млн. В пул лотов вошли популярные среди российских инвесторов бумаги иностранных компаний, включая акции Alphabet Inc., Tesla Inc. и Microsoft Corp. На акции и депозитарные расписки пришлось около 60% пула, на паи инвестиционных фондов (ETF) — около 40%. Сейчас идет второй этап обмена, когда «Инвестпалата» собирает заявки с иностранцев на выкуп лотов.
Последняя дата в графике обмена — 29 июля, в этот день будут проходить расчеты только между «Инвестпалатой» и профессиональными участниками. Деньги на счета частных инвесторов поступят позднее, говорили ранее в компании.