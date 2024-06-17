«Инвестпалата» не нашла в санкциях против Мосбиржи угрозы обмену активами

Разблокировка активов по лицензии предполагает их перевод в другой депозитарий. Ранее НРД был только под санкциями ЕС, а теперь еще и США. То есть иностранные инвесторы будут вынуждены обратиться за разрешениями к регулятору не только ЕС, но и США. Аналогичная логика распространяется и на ситуацию с обменом заблокированными активами в рамках указа № 844, подписанного президентом России Владимиром Путиным.