Главные события финансовых рынков 17−23 июня

Макроэкономика
ФРС США сохранила процентную ставку неизменной на уровне 5.25−5.50%. И на этой неделе нужно пристально следить за статистикой потребительского спроса в Штатах, который понемногу замедляется на фоне снижения темпов потребительского кредитования.
Инфляция в США оказалась лучше ожиданий и замедлилась до 3.3% год к году, что намекает на снижение ставки уже в 2024 году.
В России
В центре внимания на прошедшей неделе были последствия санкций США против Мосбиржи, НКЦ и НРД из-за которых биржевые торги долларами и евро были приостановлены.
Однако внебиржевой рынок, который был сопоставим по объему спот-торгов с биржевым в последнее время, никуда не денется. Это значит, что покупать или продавать доллары и евро будет возможно.
Нефть
Рынок уже заложил в цену все возможные факторы, влияющие на котировки нефти BRENT. На этой неделе цена «черного золота» будет находиться в коридоре $81,5−88,85 за баррель.
Рубль
Диапазон 88−91,5 рулей за доллар видится аналитикам наиболее вероятным на этой неделе.
Несмотря на санкции, крупнейшие российские экспортеры продолжают продавать валютную выручку в большем объеме, чем этого требует указ. А это значит, что рубль останется стабильным.
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