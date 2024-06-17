ЕС нарастил торговлю с США за счет Китая

Торговый баланс Евросоюза в апреле сложился с профицитом в €13,9 млрд, следует из свежих данных Евростата. В апреле 2023 года в торговле ЕС с остальным миром фиксировался дефицит в размере €14,2 млрд, напоминают в статслужбе. Экспорт в апреле 2024-го год к году вырос на 14,9%, до €222 млрд, импорт — лишь на 0,3%, до €208,1 млрд. Впрочем, по сравнению с мартом 2024 года профицит торгового баланса ЕС сократился — тогда он оценивался в €22,5 млрд. Среди причин — рост дефицита внешней торговли энергоресурсами: в марте их импорт превышал экспорт на €27,4 млрд, в апреле — на €29,6 млрд.