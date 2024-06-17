Эксперты рассказали, какие выплаты учитываются при начислении отпускных

Кожемякина также подчеркнула, что в расчет среднего заработка по закону не включают сами отпускные, периоды на больничном, командировки и другие выплаты и пособия за дни без работы. «Понятно, что за год почти все сотрудники берут отпуск или болеют, многие ездят в командировки. В итоге доход за год для расчета отпускных будет меньше, и, как следствие, средний дневной заработок для расчета отпускных будет заметно ниже», — заключила она.