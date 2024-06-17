Эксперты рассказали, как вырос средний чек на материалы для ремонта дачи

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Средний чек на материалы для ремонта загородных домов с начала года вырос на 2%, до 1422 рублей, а на обслуживание инженерных коммуникаций (вентиляция, теплоснабжение и водопровод) — на 20%, до 4232 рублей, рассказали РИА Новости эксперты «Почта банка» на основе исследования транзакций по картам клиентов.
«Россияне на 14% снизили расходы на ремонт загородных домов. Так на строительные материалы, кровельные работы, а также на обслуживание инженерных коммуникаций, печного оборудования и бассейнов было потрачено 2,3 миллиарда рублей. При этом средний чек вырос на 30%», — сообщили в банке.
При этом 96% всех трат составила покупка стройматериалов (краски, обои, смеси и так далее). Россияне приобрели товары на сумму 2,2 миллиарда рублей, что на 13% меньше прошлого года. Средний чек в этой категории вырос на 2%, до 1422 рубля. Кроме того, на 29% сократились расходы на кровельные работы. Также на 12% снизились траты на обслуживание бассейнов, а средний чек при этом увеличился на 11%, до 3611 рублей.
«Одновременно на 1% выросли траты на обслуживание инженерных коммуникаций (вентиляция, теплоснабжение и водопровод) и на 25% — печного и каминного оборудования. Средний чек вырос на 20%, до 4232 рублей и в 2 раза, до 8298 рублей, соответственно», — говорят они.
Как объяснили эксперты «Почта банка», снижение трат на ремонт дома связан с ростом цен на строительные материалы и на фоне этого бережливого отношения к загородному жилью. «Россияне считают — экономнее проводить плановое обслуживание коммуникаций, чем менять вышедшее из строя оборудование», — сказали в банке.