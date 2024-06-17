Эксперты рассказали, как вырос средний чек на материалы для ремонта дачи

При этом 96% всех трат составила покупка стройматериалов (краски, обои, смеси и так далее). Россияне приобрели товары на сумму 2,2 миллиарда рублей, что на 13% меньше прошлого года. Средний чек в этой категории вырос на 2%, до 1422 рубля. Кроме того, на 29% сократились расходы на кровельные работы. Также на 12% снизились траты на обслуживание бассейнов, а средний чек при этом увеличился на 11%, до 3611 рублей.