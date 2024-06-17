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Дания может запереть российскую нефть в Балтийском море

Дания изучает возможность ограничить проход через Балтийское море так называемому теневому флоту танкеров, перевозящих российскую нефть, пишет агентство Reuters со ссылкой на сегодняшнее заявление министра иностранных дел Дании.

Источник: Reuters

Королевство изучает ограничения прохода через Балтику судам с российской нефтью. По данным агентства, через датские проливы проходит около трети морского экспорта нефти РФ (или 1,5% мировых поставок). Поэтому любая попытка ограничить данные перевозки может привести к росту мировых цен на нефть, считают эксперты.

Дания ведет обсуждение с группой стран-союзниц по воздействию возможных мер против России, на мировые цены, рассказал Reuters министр иностранных дел Ларс Локке Расмуссен.

«По общему мнению, теневой флот — это международная проблема, и (здесь — прим.) требуются международные решения», — пишет чиновник и добавляет, что реализация на практике этих мер должна быть юридически обоснованна с точки зрения международного права.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».