Дания может запереть российскую нефть в Балтийском море

Королевство изучает ограничения прохода через Балтику судам с российской нефтью. По данным агентства, через датские проливы проходит около трети морского экспорта нефти РФ (или 1,5% мировых поставок). Поэтому любая попытка ограничить данные перевозки может привести к росту мировых цен на нефть, считают эксперты.