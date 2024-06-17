Дания может запереть российскую нефть в Балтийском море

Королевство изучает ограничения прохода через Балтику судам с российской нефтью. По данным агентства, через датские проливы проходит около трети морского экспорта нефти РФ (или 1,5% мировых поставок). Поэтому любая попытка ограничить данные перевозки может привести к росту мировых цен на нефть, считают эксперты.
Дания ведет обсуждение с группой стран-союзниц по воздействию возможных мер против России, на мировые цены, рассказал Reuters министр иностранных дел Ларс Локке Расмуссен.
«По общему мнению, теневой флот — это международная проблема, и (здесь — прим.) требуются международные решения», — пишет чиновник и добавляет, что реализация на практике этих мер должна быть юридически обоснованна с точки зрения международного права.
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