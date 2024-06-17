Акционеры группы «М. Видео-Эльдорадо» решили не выплачивать дивиденды за 2023 год

Согласно утвержденной в феврале 2021 года дивидендной политике «М. Видео-Эльдорадо», группа планирует направлять на дивиденды не менее 100% чистой прибыли с исключением доли прибыли или убытка ассоциированных и совместных предприятий по МСФО 17. При этом соотношение чистого долга к EBITDA по МСФО на конец последнего отчетного года не должно превышать 2,0x. Выплаты могут производиться дважды в год.