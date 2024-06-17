Акционеры группы «М. Видео-Эльдорадо» решили не выплачивать дивиденды за 2023 год

«Дивиденды по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать», — говорится в материалах по итогам собрания акционеров.
Согласно утвержденной в феврале 2021 года дивидендной политике «М. Видео-Эльдорадо», группа планирует направлять на дивиденды не менее 100% чистой прибыли с исключением доли прибыли или убытка ассоциированных и совместных предприятий по МСФО 17. При этом соотношение чистого долга к EBITDA по МСФО на конец последнего отчетного года не должно превышать 2,0x. Выплаты могут производиться дважды в год.
По итогам 2021 года и 2022 года компания не выплачивала дивиденды. В марте текущего года финансовый директор «М. Видео-Эльдорадо» Анна Гарманова говорила, что группа планирует обновить дивидендную политику. По ее словам, обсуждение этого вопроса может состояться в конце 2024 года.