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Акционеры группы «М. Видео-Эльдорадо» решили не выплачивать дивиденды за 2023 год

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Акционеры ПАО «М. Видео», головной компании группы «М. Видео-Эльдорадо», на годовом собрании 14 июня утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года, говорится в материалах компании.

«Дивиденды по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать», — говорится в материалах по итогам собрания акционеров.

Согласно утвержденной в феврале 2021 года дивидендной политике «М. Видео-Эльдорадо», группа планирует направлять на дивиденды не менее 100% чистой прибыли с исключением доли прибыли или убытка ассоциированных и совместных предприятий по МСФО 17. При этом соотношение чистого долга к EBITDA по МСФО на конец последнего отчетного года не должно превышать 2,0x. Выплаты могут производиться дважды в год.

По итогам 2021 года и 2022 года компания не выплачивала дивиденды. В марте текущего года финансовый директор «М. Видео-Эльдорадо» Анна Гарманова говорила, что группа планирует обновить дивидендную политику. По ее словам, обсуждение этого вопроса может состояться в конце 2024 года.

Группа «М. Видео-Эльдорадо» — один из крупнейших российских ретейлеров бытовой техники и электроники, объединяет бренды «М. Видео» и «Эльдорадо». Компания управляет сетью из более 1 200 магазинов в России, а также развивает собственный маркетплейс техники и электроники.