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Юрист рассказал, кто с июля будет меньше платить за «коммуналку»

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. С 1 июля многих россиян освободят от банковских комиссий при перечислении платы за жилищно-коммунальные услуги, рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев.

Источник: РИА "Новости"

В конце апреля правительство приняло распоряжение № 1059-р, которое определяет перечень льготников. К ним относятся граждане старше 18 лет, входящие в состав многодетной семьи; пенсионеры; инвалиды; ветераны боевых действий; члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Всех их также освободят и от уплаты пеней.

До сентября 2020 года затраты на комиссионное вознаграждение банкам за прием платежей были включены в тарифы. А затем поставщики коммунальных услуг начали заключать договор с организацией, которая занимается.