Юрист рассказал, кто с июля будет меньше платить за «коммуналку»

В конце апреля правительство приняло распоряжение № 1059-р, которое определяет перечень льготников. К ним относятся граждане старше 18 лет, входящие в состав многодетной семьи; пенсионеры; инвалиды; ветераны боевых действий; члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Всех их также освободят и от уплаты пеней.