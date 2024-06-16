Йеллен признала, что американцы ощущают на себе рост цен

Глава финансового ведомства отметила, что период пандемии COVID-19 был очень сложным для США. «Но и за годы до пандемии многие американцы с трудом справлялись с расходами на здравоохранение, электроэнергию, образование и с тратами на детей. Так что они действительно чувствуют на себе [высокую] стоимость жизни. [Цены на] жилье практически неподъемны для людей во многих частях страны. Полагаю, инфляция, которую мы пережили после пандемии лишь усугубила для них чувство того, что жизнь им не по карману», — добавила Йеллен.