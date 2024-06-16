ВТБ с 17 июня повышает ставки по ипотеке до 18%

ВТБ с понедельника, 17 июня, поднимает на 0,5 п. п. ставки по нельготным ипотечным программам, пишет РБК сос сылкой на пресс-службу банка.
Это означает, что с понедельника оформить ипотеку на покупку квартир на первичном и вторичном рынках можно будет по ставке выша 18% годовых. Для этого необходимо будет соблюсти ряд условий: оформить комплексное страхование, подтверждение дохода и занятости, первый взнос должен быть выше 30%, а также кредит должен быть в крупном размере.
Для будущих зарплатных клиентов условия по ипотеке будут начинаться от 17,9% годовых.
Свое решение о повышении ставок в ВТБ объяснили продолжающимся ростом стоимости ОФЗ.
Банк ВТБ проводил последнее повышение ипотечных ставок 29 мая: тогда проценты повысились на 1 п.п.
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