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ВТБ с 17 июня повышает ставки по ипотеке до 18%

Второй в России банк по размерам активов с 17 июня запланировал новое повышение ставок по рыночным ипотечным программам.

Источник: Агентство «Москва»

ВТБ с понедельника, 17 июня, поднимает на 0,5 п. п. ставки по нельготным ипотечным программам, пишет РБК сос сылкой на пресс-службу банка.

Это означает, что с понедельника оформить ипотеку на покупку квартир на первичном и вторичном рынках можно будет по ставке выша 18% годовых. Для этого необходимо будет соблюсти ряд условий: оформить комплексное страхование, подтверждение дохода и занятости, первый взнос должен быть выше 30%, а также кредит должен быть в крупном размере.

Для будущих зарплатных клиентов условия по ипотеке будут начинаться от 17,9% годовых.

Свое решение о повышении ставок в ВТБ объяснили продолжающимся ростом стоимости ОФЗ.

Банк ВТБ проводил последнее повышение ипотечных ставок 29 мая: тогда проценты повысились на 1 п.п.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».