ВТБ с 17 июня повышает ставки по ипотеке до 18%

Это означает, что с понедельника оформить ипотеку на покупку квартир на первичном и вторичном рынках можно будет по ставке выша 18% годовых. Для этого необходимо будет соблюсти ряд условий: оформить комплексное страхование, подтверждение дохода и занятости, первый взнос должен быть выше 30%, а также кредит должен быть в крупном размере.