Вознаграждения американских директоров в 2024 году выросли на 12%

В четверг собрание акционеров Tesla одобрило решение о выплате главе компании Илону Маску рекордного вознаграждения в размере $45 млрд. За тем, что решат акционеры Tesla, пристально следили инвесторы и аналитики, так как это решение может стать важным прецедентом в отношении того, насколько значительными могут быть бонусы топ-менеджеров. Некоторые инвесторы Tesla, в том числе Государственный пенсионный фонд Норвегии, а также консалтинговые компании ISS и Glass Lewis, выступили против выплаты такого вознаграждения.