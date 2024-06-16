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Вознаграждения американских директоров в 2024 году выросли на 12%

Вознаграждения директоров американских компаний из индекса S&P 500 с начала 2024 года выросли в среднем на 12%. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на подсчеты компании ISS Corporate — подразделения консалтинговой компании Institutional Shareholder Services (ISS), специализирующейся на консультировании акционеров. Это самые значительные темпы роста вознаграждения гендиректоров за последние 14 лет. При этом средняя зарплата в США выросла в мае на 4,1% в годовом выражении.

Источник: Freepik

В условиях очень быстро растущих зарплат топ-менеджеров в последние годы все чаще происходят восстания акционеров, когда они голосуют против слишком высоких бонусов руководству. Критикуют чрезмерный рост выплат топ-менеджерам также многие аналитики и такие компании, как ISS.

По мнению бывшего главы комитета по вопросу вознаграждений в совете директоров Exxon и бывшего гендиректора медицинской компании Medtronic Уильяма Джорджа, вознаграждения гендиректорам «вышли из-под контроля». «Это приведет к дальнейшему расколу между имущими и неимущими в нашей стране. Это сильно беспокоит меня, потому что ведет к потере доверия (к компаниям.— “Ъ”)», — считает он.

Джордж также отметил, что он «разочарован» тем, что крупные инвесторы, такие как BlackRock и Vanguard, не выступают против чрезмерных выплат топ-менеджерам. BlackRock и Vanguard действительно почти всегда поддерживают решения об огромных вознаграждениях директорам.

В четверг собрание акционеров Tesla одобрило решение о выплате главе компании Илону Маску рекордного вознаграждения в размере $45 млрд. За тем, что решат акционеры Tesla, пристально следили инвесторы и аналитики, так как это решение может стать важным прецедентом в отношении того, насколько значительными могут быть бонусы топ-менеджеров. Некоторые инвесторы Tesla, в том числе Государственный пенсионный фонд Норвегии, а также консалтинговые компании ISS и Glass Lewis, выступили против выплаты такого вознаграждения.