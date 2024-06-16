Вознаграждения американских директоров в 2024 году выросли на 12%

В условиях очень быстро растущих зарплат топ-менеджеров в последние годы все чаще происходят восстания акционеров, когда они голосуют против слишком высоких бонусов руководству. Критикуют чрезмерный рост выплат топ-менеджерам также многие аналитики и такие компании, как ISS.
По мнению бывшего главы комитета по вопросу вознаграждений в совете директоров Exxon и бывшего гендиректора медицинской компании Medtronic Уильяма Джорджа, вознаграждения гендиректорам «вышли из-под контроля». «Это приведет к дальнейшему расколу между имущими и неимущими в нашей стране. Это сильно беспокоит меня, потому что ведет к потере доверия (к компаниям.— “Ъ”)», — считает он.
Джордж также отметил, что он «разочарован» тем, что крупные инвесторы, такие как BlackRock и Vanguard, не выступают против чрезмерных выплат топ-менеджерам. BlackRock и Vanguard действительно почти всегда поддерживают решения об огромных вознаграждениях директорам.
В четверг собрание акционеров Tesla одобрило решение о выплате главе компании Илону Маску рекордного вознаграждения в размере $45 млрд. За тем, что решат акционеры Tesla, пристально следили инвесторы и аналитики, так как это решение может стать важным прецедентом в отношении того, насколько значительными могут быть бонусы топ-менеджеров. Некоторые инвесторы Tesla, в том числе Государственный пенсионный фонд Норвегии, а также консалтинговые компании ISS и Glass Lewis, выступили против выплаты такого вознаграждения.