Ветер перемен: как новая практика определения курса скажется на рубле

Участники рынка продолжат оценивать последствия новых ограничений со стороны США.
Фундаментально рубль по-прежнему будет получать поддержку благодаря поступлению на рынок валютной выручки, сформированной при более благоприятной конъюнктуре на нефтяном рынке.
Кроме того, можно предположить, что в условиях высоких процентных ставок объемы импорта останутся пониженными. Курс доллара, вероятно, будет находиться в коридоре 87−90 ₽, курс юаня — в интервале 12−12.4 ₽
На неделе с 17 по 23 июня выйдут публикации, важные для понимания будущей траектории ключевой процентной ставки. Банк России опубликует оперативные результаты оценки инфляционных ожиданий населения, мониторинг предприятий, а также Резюме обсуждения ключевой ставке.
Но для полного понимания баланса факторов «за» и «против» повышения ключевой ставки необходимо получить больше деталей о дискуссии, которая предшествовала решению, принятому регулятором на заседании 7 июня.
В июне Банк России предпочел сохранить ключевую ставку, несмотря на увеличение числа тех, кто голосовал за ее повышение. Резюме обсуждения ключевой ставки, вероятно, позволит лучше понять позицию регулятора и спрогнозировать исход следующего заседания.
В любом случае высокие процентные ставки с высокой вероятностью останутся одним из важных факторов среднесрочной поддержки рубля.
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