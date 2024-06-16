Покупатели оживили коммерцию

Показатель Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в Москве в период 3—9 июня вырос на 5% год к году, в России в целом — на 1%, в Санкт-Петербурге значения оказались сопоставимы. Такие данные приводят в Focus Technologies. На неделе 27 мая — 2 июня прослеживалась схожая динамика: в Москве трафик вырос на 9% год к году, в Санкт-Петербурге — на 4%, в России — на 1%. Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев констатирует, что в текущем году наблюдается более выраженный чем обычно сезонный рост активности потребителей. Эксперт связывает это с реализацией отложенного спроса после холодного мая, когда многие приняли решение отложить визиты в торговые центры.