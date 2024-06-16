Можно ли отказаться от уплаты сервисного сбора в ресторане

«То есть, если о сервисном сборе стало известно только на этапе оплаты, то от него можно оказаться и потребовать исключения из счета этой позиции. При этом, если сбор представляет собой определенный процент от заказа на чаевые, — как правило, 10%, — то вы вправе его уменьшить по своему усмотрению или отказаться от оплаты в целом», — говорит Елена Кудерко.