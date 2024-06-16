Можно ли отказаться от уплаты сервисного сбора в ресторане

«Если вас заранее предупредили об этом или наличие сервисного сбора указано заметным шрифтом в меню, то, делая заказ, вы соглашаетесь на дополнительные услуги, включенные в сервисный сбор», — поясняет она.
Еще сервисный сбор является частой услугой в сервисах доставки. Как правило, это является оплатой услуг приложения или агрегатора и обязательно к оплате, поскольку иначе получить доставку без услуг сервиса возможности нет.
Однако в ряде случаев от сервисного сбора можно законно отказаться.
Во-первых, нет обязанности оплачивать те услуги, которые не были в заказе.
«То есть, если о сервисном сборе стало известно только на этапе оплаты, то от него можно оказаться и потребовать исключения из счета этой позиции. При этом, если сбор представляет собой определенный процент от заказа на чаевые, — как правило, 10%, — то вы вправе его уменьшить по своему усмотрению или отказаться от оплаты в целом», — говорит Елена Кудерко.
Во-вторых, сервисный сбор за такие услуги ресторана, как бронирование столика или музыка в зале, является незаконным.
Ресторан обязан предоставить место бесплатно каждому обратившемуся при наличии свободных посадочных мест, а от музыки вы не можете отказаться, в связи с чем она оценивается как навязанная услуга, констатирует адвокат.
Но из этого правила есть исключения: бронирование столика возможно под депозит — то есть при внесении определенной оплаты. Обычно это происходит при проведении банкетов или мероприятий, при этом заказчик предварительно оплачивает не столик, а именно часть заказа кухни и бара, неиспользованный депозит подлежит возврату.
Если в ресторане проводится музыкальное мероприятие — тогда плата за музыку будет являться частью программы вечера (приравнивается к входному билету на концерт). То есть музыка — это основное мероприятие, на который приобретается билет, а ужин — сопровождение на усмотрение отдыхающих.
И наконец, заведение общепита может оказывать дополнительные сервисные (платные) услуги, к примеру, услуги аниматоров для детей или детской комнаты. Тогда оплата сервисного сбора (отдельной услуги), будет являться оправданной, если заведение в доступной форме заранее об этом предупредило до начала ее предоставления, рассказала адвокат.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева