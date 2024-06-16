Китаю предрекли бум потребления газа

«К 2030 году спрос на природный газ в континентальном Китае вырастет на 45% по сравнению с показателем прошлого года», — сообщает BloombergNEF.
Ключевым фактором роста спроса станет переход промышленности с угля на газ на фоне стремления Китая достичь пика выбросов CO2 в 2030 году, после чего страна ждет снижения выборосов.
Производство электричества на основе газа в КНР будет быстро расти: наращивание генерирующих мощностей ускорится в 2024—2025 годах. В других секторах экономики использование газа будет расти постепенно, вслед за расширением распределительных сетей и увеличением потребления сжиженного природного газа (СПГ) в транспортном секторе.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».