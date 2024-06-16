FT: РФ обогнала США в качестве крупнейшего поставщика газа в Европу впервые за два года

ЛОНДОН, 16 июня. /ТАСС/. Поставки российского газа в Европу в мае впервые почти за два года превысили показатели газового экспорта США. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на консалтинговую компанию ICIS.
Издание напомнило, что США обогнали РФ в качестве основного поставщика газа в Европу в сентябре 2022 года. При этом с 2023 года Соединенные Штаты обеспечивали 20% всего европейского газового импорта. Однако в мае, по данным ICIS, российские трубопроводные поставки газа и перевозки сжиженного природного газа (СПГ) по морю превысили показатели США, составив 15% от всех поставок в Евросоюзе, Великобритании, Швейцарии, Сербии, Северной Македонии и Боснии и Герцеговине. На СПГ из США в прошлом месяце пришлось 14% от всего европейского газового импорта, что стало самым низким показателем с августа 2022 года.
«Удивительно видеть, как доля российского газа на европейском рынке увеличивается после всего того, через что мы прошли, и после всех усилий по уменьшению [импорта из РФ] и снижению рисков в вопросе поставок энергоносителей», — сказал глава аналитического департамента газового рынка ICIS Том Марзек-Мансер. FT отметила, что на газовые потоки в мае могли повлиять перебои в работе одного из крупных предприятий по экспорту СПГ в Техасе, а также увеличенные поставки российского газа через Турцию в связи с запланированным техническим обслуживанием трубопровода в июне.
Марзек-Мансер выразил мнение, что РФ вряд ли сможет удерживать лидерство в вопросе поставок газа в Европу, учитывая санкционные ограничения и рост производства СПГ в США. Газета подчеркнула, что в долгосрочной перспективе Еврокомиссия заинтересована в расширении поставок газа в ЕС через Азербайджан по Южному газотранспортному коридору, однако в настоящий момент их недостаточно для замены 14 млрд куб. м российского газа, поступающего в Евросоюз по газопроводу через Украину.