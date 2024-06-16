FT: РФ обогнала США в качестве крупнейшего поставщика газа в Европу впервые за два года

«Удивительно видеть, как доля российского газа на европейском рынке увеличивается после всего того, через что мы прошли, и после всех усилий по уменьшению [импорта из РФ] и снижению рисков в вопросе поставок энергоносителей», — сказал глава аналитического департамента газового рынка ICIS Том Марзек-Мансер. FT отметила, что на газовые потоки в мае могли повлиять перебои в работе одного из крупных предприятий по экспорту СПГ в Техасе, а также увеличенные поставки российского газа через Турцию в связи с запланированным техническим обслуживанием трубопровода в июне.