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Эксперт рассказала об особенностях взаимоотношений инфобизнеса и потребителей

Последние 5−7 лет активно развивается структура инфобизнеса. Многочисленные коучи предлагают свои услуги в соцсетях. В связи с этим меняется и сфера законодательства. Как регулируется эта сфера как для тех, кто желает нести знания в массы, так и для конечного потребителя, «Российской газете» рассказала основатель и руководитель юридической компании Delomant Group Таисия Вепренцева.

Источник: Российская газета

По ее словам, для тех, кто решил начать просветительскую и образовательную деятельность, необходимо помнить о соблюдении законодательства.

В первую очередь, нужно обратить внимание на Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. № 1490 «О лицензировании образовательной деятельности» — то есть, если у эксперта нет лицензии, к нему применимы санкции и проверки, как к роду деятельности.

«По общему правилу, установленному ч. 4б Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”, право на занятие педагогической деятельностью имеют лица со средним профессиональным или высшим образованием, отвечающие квалификационным требованиям.

Если ведется преподавательская деятельность, проводятся лекции и курсы, необходимо иметь зарегистрированное юрлицо или как минимум договор.

Правовая сторона в данном вопросе такова: из-за незнания или желания сэкономить могут возникнуть плачевные последствия, как, например, Аяз Шабутдинов, глава и основатель «Like Центра», и его последующий арест по обвинению в мошенничестве", — предупреждает эксперт.

Поэтому для инфобизнесменов необходимо следующее:

Зарегистрировать юридическое лицо. Получить лицензию на деятельность. Иметь профильное образование или нанять специалиста с профильным образованием. Обеспечить грамотное юридическое и бухгалтерское сопровождение.

«Что касается потребителя, то, согласно Закону РФ от 07.02.1992 № 2300−1 (ред. от 04.08.2023) “О защите прав потребителей”, как только вы приобретаете товар или услугу, между заказчиком и исполнителем образуется договор», — поясняет Таисия Вепренцева.

На что потребителям стоит обратить внимание до оплаты услуг коучей:

зарегистрировано ли юрлицо;профильное образование эксперта должно соответствовать роду его деятельности;должна быть лицензия на ведение деятельности;должен составляться договор;у коуча должен быть диплом, сертификат и т. д.

Отказ в предоставлении этих базовых данных — верный признак сомнительной деятельности и плохо скрываемого мошенничества.

«Большинство потребителей не обращают внимания на эти базовые факторы и становятся жертвами “экспертов”. Внимательно изучите договор. Не переводите деньги физическому лицу, чтобы избежать обмана», — посоветовала Таисия Вепренцева.