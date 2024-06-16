Эксперт рассказала об особенностях взаимоотношений инфобизнеса и потребителей

Последние 5−7 лет активно развивается структура инфобизнеса. Многочисленные коучи предлагают свои услуги в соцсетях. В связи с этим меняется и сфера законодательства. Как регулируется эта сфера как для тех, кто желает нести знания в массы, так и для конечного потребителя, «Российской газете» рассказала основатель и руководитель юридической компании Delomant Group Таисия Вепренцева.